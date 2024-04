Willkommen in der Multimedia-Welt!

Du hast Lust dein von der Schule vorgeschriebenes Praktikum oder auch ein freiwilliges Praktikum in den Ferien bei der Deutschen Welle zu absolvieren? Schulpraktika können in fast allen Bereichen an den Standorten in Bonn und Berlin gemacht werden. Du kannst zwischen folgenden Tätigkeitsfeldern auswählen:

Mediengestaltung

Informationstechnik (IT)

Journalismus

Büromanagement

Gastronomie



Wir empfehlen, dass du dir bereits im Vorfeld Gedanken machst, welches Berufsbild für dich interessant sein könnte und welchen Bereich du gerne kennenlernen möchtest.

Du solltest Interesse mitbringen, freundlich, zuverlässig und aufgeschlossen sein. Erste Kenntnisse in Office 365 sind für einige Abteilungen wünschenswert.



Folgende Unterlagen benötigen wir für Deine Bewerbung:

Lebenslauf mit Deinen vollständigen Kontaktdetails

Motivationsschreiben (Zeitraum & Bereich)

Schulvereinbarung/ Informationen der Schule, wenn diese beim Zeitpunkt der Bewerbung vorliegen



Bitte bewirb dich früh genug für ein Schulpraktikum, da viele Praktikumsplätze aufgrund der hohen Nachfrage bereits mehrere Monate im Voraus vergeben sind.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über eine Bewerbung:

Deutsche Welle Stellenangebot: Schulpraktikum (w/m/d) (dw.com)

Postalische Bewerbungen können leider nicht berücksichtigt werden.

Deutsche Welle

People