Avistan rara ave en Wisconsin por primera vez en casi dos siglos

Una noticia emocionante para los amantes de las aves: una rara ave de color rosa, conocida como espátula rosada, fue avistada recientemente en Wisconsin, merodeando cerca de Green Bay, lejos de su hábitat natural. Se trata del primer avistamiento en dicho estado en 178 años.

Las espátulas rosadas son grandes aves rapaces con plumas de color rosa brillante y un pico largo, grande y aplanado que les da su nombre distintivo. Normalmente buscan invertebrados en aguas poco profundas.

Este avistamiento supone el primer registro de una espátula rosada viva en el estado de Wisconsin. Las observaciones sugieren que una espátula rosada sin vida fue vista en el condado de Rock en 1845, lo que significa que esta es la primera vez que una espátula rosada, viva o muerta, ha sido vista en el estado en 178 años.

"Llevo días en las nubes", dijo Logan Lasee, el primero en avistar la espátula rosada, en declaraciones al Green Bay Press-Gazette. "Lo compruebo casi todos los días para ver si sigue por aquí. Se me ha acercado gente que sabía que fui yo quien la encontró. Me he sentido como una celebridad estos últimos días”, señala.

La espátula rosada en Florida, Estados Unidos

El ave no permaneció mucho tiempo en la misma zona, ya que las tormentas hicieron que desapareciera de la vista durante un par de días. Afortunadamente, después se volvió a ver en el Área Natural de Ken Euers.

Se cree que el tiempo lluvioso pudo ser la causa de que el ave llegara a Wisconsin. Normalmente, estas aves viven en zonas más cálidas y meridionales de Estados Unidos, como Florida y Texas, y su presencia se extiende hasta América Central y del Sur. En la década de 1860 estuvieron a punto de desaparecer en Estados Unidos debido a la demanda de sus plumas rosas por parte de los cazadores, pero según la Sociedad Audubon han recuperado una población en los estados sureños.

No hay garantías de cuánto tiempo permanecerá el ave en la zona, pero los lugareños sugieren que es mejor dejarle mucho espacio para que todo el mundo tenga la oportunidad de presenciar su llegada.

"Es un gran privilegio para nosotros ver un ave tan impresionante como ésta en Wisconsin. No queremos poner al ave en peligro", declaró Tom Prestby, ornitólogo (que estudia todo tipo de aves) y amigo de Logan, al Green Bay Press-Gazette. "Queremos que otros lo vean".

Editado por Erick Elola con información de iflscience