Compartir o adoptar contenido de DW / proponer contenido o temas.

¿Puedo compartir contenidos de Deutsche Welle en Internet?

Compartir contenidos a través de los botones de compartir en redes sociales es totalmente lícito y agradecemos que lo haga.

Si no encuentra la opción de compartir, utilice ese formulario para enviar su solicitud. Allí se analizará cada solicitud de manera individual.

¿Está permitido incorporar artículos de dw.com?

Si lo desea, puede publicar los títulos de artículos y las portadas (teaser) en su sitio web. Compartir contenidos a través de los botones de compartir en redes sociales también está permitido y agradecemos que lo haga.

Si incorpora títulos de artículos o portadas (teaser), le rogamos que indique el enlace que lleva al artículo completo en dw.com y que cite como fuente dw.com/Deutsche Welle.

Lamentablemente, no podemos autorizar la publicación de artículos, vídeos o contenidos enteros procedentes de nuestro sitio web en sitios web ajenos, aunque se mencione a Deutsche Welle como autor y fuente intelectual. (Utilizamos URL fijas que no se modifican, por lo que los usuarios y las usuarias siempre tendrán el acceso completo a los contenidos de su particular interés).

Le rogamos que nos informe en caso de que publique una de nuestras portadas (teaser) en su página web.

En caso de existir interés por su parte en publicar determinados contenidos de DW, le rogamos que se utilice ese formulario para enviar su solicitud. Allí se analizará cada solicitud de manera individual.

¿Cómo puedo ofrecer contribuciones o sugerir temas?

Deutsche Welle no acepta artículos de terceros. Las sugerencias de temas se analizan caso a caso.

Por favor, tenga en cuenta que no se aceptan artículos ni presentaciones, como tampoco la oferta de compartir enlaces. Todos los contenidos se elaboran en la propia empresa o con la ayuda de colaboradores y colaboradoras autónomos autorizados.

Si desea enviar una sugerencia de tema, le rogamos que nos envíe datos concretos, así como las fuentes correspondientes a la dirección de correo electrónico que aparece abajo.

Los enviaremos a la redacción correspondiente y esta se pondrá en contacto con usted en caso de interés.

