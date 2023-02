Nowa koncepcja DW online!

DW Beta to nowy sposób dostępu do treści i usług DW, dzięki czemu nasze platformy cyfrowe będą bardziej harmonijne, a przez to jeszcze bardziej przyjazne i intuicyjne dla odbiorcy.

Po uruchomieniu nowych stron w języku portugalskim (dla Brazylii i Afryki), a także w języku tureckim, teraz czas na transformację treści DW w języku polskim.

Co się dzieje dalej?

Stale rozwijamy i testujemy nowe funkcje, ale jednocześnie chcemy usłyszeć, jakie są Twoje doświadczenia i opinie na temat nowej koncepcji DW online.

Twoje opinie mogą pomóc nam zoptymalizować strony i pod każdym względem. Kiedy skończymy wdrażać wszystkie zmiany, również Wasze sugestie, nowa oferta online zastąpi poprzednią.

Podejście zorientowane na użytkownika

Niezależnie od tego, który język DW przechodzi fazę transformacji, potrzeby użytkowników zawsze są na pierwszym miejscu:

Wszystkie strony mają taką samą strukturę, aby ułatwić Ci nawigację po nowej ofercie DW.

znajdziesz tu wszystkie treści multimedialne DW: artykuły, zdjęcia, dźwięk i wideo. W późniejszym czasie również programy radiowe i telewizyjne.

Mamy nadzieję, że nowa oferta DW online przypadnie Wam do gustu.

Czekamy na Wasze opinie!