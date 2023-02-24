 Заявление о конфиденциальности | German News Service | DW | 02.03.2023

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German News Service

Заявление о конфиденциальности

Deutsche Welle и Deutsche-Presse-Agentur очень серьезно относятся к защите ваших персональных данных.

Нам хотелось бы, чтобы получая нашу новостную рассылку, вы чувствовали себя в безопасности. Здесь вы сможете узнать, какие данные мы собираем и как они используются. 

Передаваемые вами данные используются только для предоставления вам персонального доступа к порталу dpa Germany Today, а также выбранным вами обзорам и новостным рассылкам на основании вашего согласия.  

Ваши данные используются только для соответствующей цели и не продаются. С помощью данной формы вы передаете свои данные Deutsche Welle, которые в вышеназванных целях она передает своему партнеру – Deutsche-Presse-Agentur (dpa).  

Для предоставления качественных журналистских услуг, соответствующих нашей профессиональной функции, нам требуется измерение востребованности. Мы применяем его в исключительно статистических целях для понимания того, как используются наши услуги. Поэтому в рамках проектного сотрудничества мы собираем информацию о количестве подписчиков, посещаемости, используемых языках и браузерах с помощью сервиса новостных рассылок Sendinblue. 

При посещении страниц со статьями dpa использует Matomo, программное обеспечение с открытым исходным кодом для статистической оценки посещаемости. В общей сложности сохраняются следующие данные: 

  • анонимизированный IP-адрес пользователя, 

  • посещенные внутренние страницы сайта и время их посещения, 

  • реферер (страница, непосредственно с которой был осуществлен переход), 

  • данные браузера (название и версия), 

  • используемая операционная система, 

  • страницы, доступ на которые осуществлялся с посещенной внутренней страницы сайта. 

IP-адрес сокращается как минимум на два последних байта для обеспечения анонимности данных при их обработке. Таким образом, данные не могут быть использованы для определения личности пользователя. 

Эти данные не объединяются с данными третьих лиц.  

Ваши персональные данные хранятся, пока это необходимо для достижения соответствующих вышеуказанных целей.  

Вы имеете право в любой момент отозвать предоставленное нам согласие, отправив электронное письмо по адресу gns@dw.com. Вы также имеете право в соответствии с положениями законодательства на исправление и удаление ваших персональных данных, а также на получение информации о том, какие персональные данные, касающиеся вас, мы обрабатываем. Кроме того, вы можете обратиться в надзорный орган, если считаете, что обработка ваших персональных данных нарушает законодательство о защите информации.  

Если у вас появятся вопросы или комментарии, вы можете связаться с нашим специалистом по защите персональных данных. К нему можно обратиться по адресу:  

Deutsche Welle 
Kurt-Schumacher-Straße 3 
53113 Bonn (Германия) 
Тел.: +49.228.429-0 
Эл. почта: datenschutz@dw.com 

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