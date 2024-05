Auf geht’s zum Diversity Day am 28.Mai

Erlebt die Vielfalt bei der Deutschen Welle

Am 28. Mai findet wieder der jährliche Diversity Day statt! Der Aktionstag wurde 2012 von der Charta der Vielfalt e. V. ins Leben gerufen und dient dazu, ein Bewusstsein für Vielfalt in der Arbeitswelt zu schaffen. Der Fachbereich Diversity, Equity & Inclusion hat gemeinsamen mit vielen weiteren Abteilungen und Bereichen auch dieses Jahr an beiden DW-Standorten ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

Nur einige Highlights:

Vielfalt schmeckt : Die Kantinen in Bonn und Berlin laden ein zu einer kulinarischen Reise rund um die Welt.

Vielfalt verbindet : Das ARD-Medienboard veranstaltet ein Panel zum Thema Inklusion am Arbeitsplatz.

Vielfalt macht Mut : Bei dem internen Wissens- und Austauschformat DW Minds sprechen wir über das Thema "Unsichtbare Behinderung".

Vielfalt macht schlau: Glaubwürdiges Diversity Management steigert Teamfähigkeit, Effizienz und Wertschätzung am Arbeitsplatz.

Wir freuen uns Vielfalt gemeinsam mit euch zu zelebrieren: Am Diversity Day und darüber hinaus!