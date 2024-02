Beschwerdeverfahren und Hinweise

Programmbeschwerde

Über Eingaben, in denen die Verletzung von Programmgrundsätzen behauptet wird (Programmbeschwerden), entscheidet der Intendant innerhalb eines Monats nach Eingang durch schriftlichen Bescheid.

Der Intendant legt die Programmbeschwerde sowie seinen abschließenden Bescheid dem Rundfunkrat zur Unterrichtung vor. Hilft der Intendant der Programmbeschwerde nicht oder nicht innerhalb der Monatsfrist, so kann sich der Beschwerdeführer an den Rundfunkrat wenden, der dann über die Programmbeschwerde entscheidet. Auf diese Möglichkeit hat der Intendant in seinem Bescheid ausdrücklich hinzuweisen.

Kontaktadresse für Beschwerden:

Deutsche Welle

Intendanz

Kurt-Schumacher-Str. 3

53113 Bonn

info@dw.com

Hinweisgebersystem

Entsprechend unseres Code of Conduct setzt sich die DW für die Gesetztes- und Regeltreue in unserem Haus ein. Jeder Verstoß gegen geltende Gesetze sowie interne Regelungen kann Schaden anrichten. Wenn Sie im Zusammenhang einer geschäftlichen Beziehung mit der DW stehen, können Sie Rechts- oder Regelverstöße im Sinne des Hinweisgeberschutzgesetztes an uns melden.

Dazu können Sie das Online-Hinweisgeberportal nutzen, oder unsere Compliance-Beauftragte direkt kontaktieren (siehe oben):

Hinweise auf Korruption können Sie auch an unsere externe Korruptionsbeauftragte melden.

Als außerhalb der Deutschen Welle stehende unabhängige Rechtsanwältin kann sie wegen der gesetzlich angeordneten Verschwiegenheitspflicht und dem prozessualen Zeugnisverweigerungsrecht Vertraulichkeit gewähren.

DW Investigativ-Team kontaktieren

Vertrauensvolle Hinweise, die Sie an unser journalistisches Investigativ-Team geben möchten, erfolgen bitte über diese Website.