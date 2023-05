Bundeskanzler Scholz gratuliert der DW zum Geburtstag und bedankt sich für „70 Jahre, in denen sich Ihr Sender um die Demokratie verdient gemacht hat“

„Damit niemand glaubt, er könnte Worte und damit auch die Realität kontrollieren, dafür brauchen wir unabhängige Medien. Wir brauchen Journalistinnen und Journalisten, die miteinander weltweit für die Freiheit des Wortes arbeiten. So wie die Deutsche Welle das seit 70 Jahren tut,“ sagte Bundeskanzler Scholz in seiner Grußbotschaft.

Thema des Abends waren vor allem die zunehmende Bedrohung der Pressefreiheit in vielen Zielregionen der DW und die Gefahren, denen unabhängige Presse und auch DW-Journalistinnen und Journalisten weltweit ausgesetzt sind.

In vielen Ländern brauche man „großen Mut, um Journalistin oder Journalist zu sein. Für diesen Mut und Ihren Einsatz sage ich Ihnen heute: Von Herzen vielen Dank“, so Scholz.

Die DW steht für „Werte und Prinzipien, die weltweit unter Druck stehen“

DW-Intendant Peter Limbourg wies auf das jüngste Ereignis von Beeinträchtigung von Pressearbeit hin, der Verurteilung des türkischen DW-Journalisten Bülent Mumay. Er erinnerte zudem an die Grundsätze der DW: „Freie Informationen für freie Entscheidungen: das ist unser Kern. Wir stehen für Werte und Prinzipien, die weltweit unter Druck stehen und gefährdet sind. Mit unserer Arbeit stören wir seit 70 Jahren Autokraten, ecken auch mal an, machen gelegentlich Ärger. Deshalb werden unsere Mitarbeitenden - und oft auch ihre Familien - vielerorts bedroht und gefährdet.”

Für Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, steht die DW „nicht nur für das freie Wort - sie ist das freie Wort im Gespräch der deutschen Demokratie mit der Welt. Ihre Sendungen setzen Debatten über Themen in Gang, die vor Ort in den Zielregionen aus politischen oder religiösen Gründen tabuisiert sind. Angesichts der bedrohlich wachsenden Gefahren für die Meinungs- und Pressefreiheit und die freie Information, ist die Deutsche Welle unentbehrlich.“

Mit Blick auf die anstehenden Einsparungen bei der DW sagte Katrin Budde, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien, dass Veränderungen zu 70 Jahren Wachstum selbstverständlich dazugehören. Sie wünscht sich einen gemeinsamen Weg mit allen Beteiligten - mit Politik, Management und Personalvertretungen.

Norbert Röttgen, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, wünscht sich für die DW: „dass in Deutschland und der deutschen Politik die Eigenschaft der Deutschen Welle als ein Champion für Freiheit, für professionellen, leidenschaftlichen Journalismus wahrgenommen wird, in einer Zeit, in der Freiheit und Pressefreiheit zunehmend unter autoritären Druck geraten. Dass die Bekanntheit der DW in Deutschland und die Wertschätzung im Parlament weiterwächst, damit sie das bekommt, was für die Arbeit notwendig ist: eine verlässliche Finanzierung.“

Vor zahlreichen Gästen aus Politik, Kultur und Medien äußerte DW-Intendant Limbourg den Wunsch, „dass wir bei allen Sorgen um die Zukunft Europas, den Blick für den Rest der Welt nicht verlieren. Dass wir es respektieren, wenn in vielen Teilen der Welt die Dinge anders gesehen werden. Das bedeutet aber nicht, dass wir deshalb beliebig werden. Vielmehr fordert es uns auf, verstärkt für unsere Positionen zu werben und sie überzeugend zu vermitteln. Die DW ist dabei immer eine Stimme der Freiheit.“

Seit 70 Jahren gilt für die DW: Telling it as it is. Der deutsche Auslandssender bietet differenzierten, dialogorientierten Content in 32 Sprachen und ist eine verlässliche Quelle für unvoreingenommene Informationen. Durch die Kombination europäischer Perspektiven mit regionalen Einblicken aus ihren Sprachredaktionen in aller Welt bietet die DW ein breites Programmportfolio, das weltweit auf allen Plattformen – Online, Social Media, Fernsehen, Radio und über ihre eigene Webseite dw.com abrufbar ist.