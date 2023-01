Cannabis Cowboys: Der erste True-Crime-Podcast der DW untersucht Betrugsfall in der medizinischen Cannabisbranche

Die Firma JuicyFields versprach einst riesige Gewinne durch Investitionen in medizinisches Cannabis und Tausende von Menschen weltweit vertrauten dem Unternehmen ihre Ersparnisse an, von denen sie am Ende nichts mehr sahen.

Im Sommer 2022 flogen die betrügerischen Machenschaften des Unternehmens auf, weil die dazugehörige Online-Plattform offline ging. Die Führungskräfte des Unternehmens tauchten unter oder distanzierten sich. Seitdem wurde deutlich, was Brancheninsider schon lange vermutet hatten: Bei der Firma JuicyFields handelt es sich um ein Betrugsmodell und das Geld der Anleger ist weg.

Ein Fall wie aus einem Kriminalroman

Die DW Business-Reporter Andreas Becker und Nicolas Martin begannen ihre Recherchen, als das Unternehmen noch als die nächste große Sensation gehandelt wurde. Nachdem die Online-Plattform offline ging, recherchierten die beiden Redakteure weiter und verfolgten jede mögliche Spur, während sich das Ausmaß des Betrugs vor ihren Augen entfaltete. Die Suche führte sie zu , Partys in Luxushotels, einem Schloss in der Schweiz und zu Whistleblowern an den Grenzen Europas.

Im Podcast sprechen die Reporter mit ehemaligen hochrangigen Mitarbeitenden und Investoren des Unternehmens und geben Einblicke in das damalige Geschäftsumfeld von JuicyFields.

Die ersten acht Folgen von Cannabis Cowboys mit den DW-Reportern Andreas Becker und Nicolas Martin werden wöchentlich veröffentlicht und sind auf den Podcast- und Audio-Streaming-Plattformen Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts u.a. zu finden.

Weitere Informationen zu Cannabis Cowboys gibt es auf der Website des Podcasts.