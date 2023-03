Banken

Credit Suisse hofft auf Rettung

Die in Bedrängnis geratene Schweizer Großbank Credit Suisse will sich bis zu 50 Milliarden Franken (50,7 Milliarden Euro) von der Zentralbank des Landes leihen. Dies kündigte das Unternehmen an.

Die Credit Suisse gilt als "too big to fail"