Deutsche Welle: Ab 4. März tägliche Nachrichtensendung auf Russisch

Die Journalistinnen Yana Karpova und Gleb Gavrik verstärken das Moderationsteam im Russischen Programm der DW. Die beiden sowie Elena Barysheva, Moderatorin der russischen Ausgabe der DW-Talkshow To the Point, werden die Sendung im Wechsel an den Wochenenden und an Feiertagen moderieren.

DW Nowosti wird täglich um 17 Uhr live bei YouTube und Facebook gestreamt; die Ausgaben an Werktagen erreichen im Durchschnitt rund 500.000 Zuschauer.

Die russischen Behörden hatten Anfang Februar 2022 das DW-Studio in Moskau geschlossen und den Mitarbeitenden vor Ort ihre Akkreditierungen entzogen. In den Wochen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar 2022 wurden die Sendeaktivitäten der DW in Russland blockiert. Die DW setzt auf deren Ausweitung und den Einsatz von technischen Tools zur Zensurumgehung. DW-Intendant Peter Limbourg sprach damals von einer "völlig überzogenen Reaktion und einem reinen Willkürakt" der russischen Seite.

DW Managing Director of Programming Nadja Scholz: "Die Nachrichtenlage in Russland und der Ukraine ist nach wie vor brisant und ändert sich kurzfristig. Indem wir DW Nowosti nun auch an Wochenenden senden, halten wir unser russischsprachiges Publikum noch aktueller auf dem Laufenden."

Christian F. Trippe, Director of Russia, Ukraine and Eastern Europe: "Die Sendung informiert über die großen politischen Themen in Europa, seit einem Jahr überlagert der Ukraine-Krieg – und seine politischen, wirtschaftlichen und sozialen Folgen – alles andere. Unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten berichten darüber aus Berlin und Brüssel, aus Kiew und Riga."

Mehr Informationen finden Sie auf der DW Nowosti Webseite sowie auf YouTube und Instagram.