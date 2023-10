Deutsche Welle: Nutzungszahlen steigen 2023 deutlich

Video ist das dominierende Medium bei der Nutzung von DW-Angeboten: 80 Prozent der diesjährigen Gesamtnutzung entfallen auf Videoinhalte. Ein Großteil dieser Nutzung wird von regionalen TV-Distributionspartnern, die das Programm der DW übernehmen, den TV-Kanälen der DW und auf digitalen Plattformen erreicht. Die meisten Nutzendenkontakte entfallen auf diese Plattformen:

TV-Distributionspartner: 102 Millionen

TV-Kanäle der DW: 32 Millionen

YouTube: 32 Millionen

Facebook: 28 Millionen

Instagram: 15 Millionen

Josh: 14 Millionen

TikTok: 10 Millionen

Die wöchentliche Nutzung von Audio-Content liegt bei 51 Millionen User Contacts, die von Textinhalten bei 12 Millionen. Englisch, Spanisch und Arabisch sind weiterhin die erfolgreichsten der 32 DW-Sendesprachen.

Stärkere Nutzung in wichtigen Zielregionen

Intendant Peter Limbourg: "Ein Anstieg unserer Gesamtnutzung um zehn Prozent in Zeiten von zunehmender Zensur und Internetblockaden ist ein wichtiger Beleg für die weltweite Relevanz der DW. Mein Dank gilt allen DW-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihr Einsatz hat dieses starke Wachstum möglich gemacht. Unsere Zielgruppe in Ländern, in denen die Pressefreiheit gefährdet ist, kann sich auf freie Informationen der DW verlassen."

Mit 91 Millionen User Contacts und einem Zuwachs von 7 Millionen gegenüber 2022 ist Subsahara-Afrika nach wie vor die Region mit der höchsten DW-Nutzung: mehr als ein Viertel aller DW-Nutzenden lebt dort. Das Wachstum ist hier vor allem auf Videoinhalte im TV zurückzuführen. Mit erfolgreichen Formaten wie Eco Africa und The 77 Prozent in den Regionalsprachen Haussa und Englisch konnten 2023 neue User hinzugewonnen werden. Ein weiterer interessanter Trend, der sich in den Zahlen abbildet: in der traditionell starken Radio-Region nutzten erstmals gleich viele Menschen Audio- wie Videoangebote.

In Lateinamerika erreicht die DW derzeit 51 Millionen wöchentliche User Contacts, 6 Millionen mehr als im Vorjahr. Dank der erfolgreichen Kanäle DW Español und DW Documental ist Lateinamerika für die DW die Region mit der höchsten Nutzung über YouTube.

Höchster Nutzungsanstieg in Asien

Asien ist 2023 die Region mit dem stärksten Wachstum: 55 Millionen wöchentliche User Contacts – dies ist ein Anstieg von 18 Millionen im Vergleich zu 2022. Die Plattform mit der deutlichsten Nutzungssteigerung ist hierbei der indische Short Video Anbieter Josh. Dort bietet die DW Videoinhalte in Englisch, Hindi und Tamil an und erreicht dieses Jahr 14 Millionen Nutzende.

Managing Director of Programming Nadja Scholz: "Die gestiegene Videonutzung zeigt, dass unsere Strategie funktioniert: Wir schaffen es, die Zielgruppe genau dort zu erreichen, wo sie nach relevanten Informationen sucht in der von ihr bevorzugten Sprache. Und das mit Inhalten, die für die Menschen relevant sind und die sie nur bei der DW bekommen. Unser Erfolg auf der indischen Social Media Plattform Josh ist dafür ein hervorragendes Beispiel."

Für die Erhebung der Daten ist das Team Market and Audience Insights (MAI) zuständig. MAI ist Mitglied der "Conference of International Broadcasters' Audience Research Services" (CIBAR). Mitglieder der CIBAR sind neben der DW weitere internationale Rundfunkanbieter wie Radio France Internationale, BBC, Voice of America und Radio Free Europe/Radio Liberty. Sie einigen sich auf Standards für die weltweite Medienforschung.

Die DW ist Deutschlands internationale Informationsanbieterin. Als unabhängiges Medienunternehmen bringt sie unabhängige Nachrichten und Informationen in 32 Sprachen in alle Welt, damit sich Menschen frei entscheiden können. Im Fokus der Arbeit der DW stehen Themen wie Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Welthandel und soziale Gerechtigkeit, gesundheitliche Aufklärung und Umweltschutz, Technologie und Innovation. Die TV-, Online- und Radioangebote der DW erreichen jede Woche eine Nutzung von 320 Millionen User Contacts.

Die DW Akademie bildet weltweit Journalistinnen und Journalisten aus, unterstützt die Entwicklung freier Medien und fördert die Verbreitung der deutschen Sprache durch kostenlose Lernangebote.