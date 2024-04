Diversität, Inklusion und Zugehörigkeit

Diversität und Weltoffenheit sind zentrale Aspekte der Identität und des Auftrags der Deutschen Welle. Die Wahrung und Förderung dieser Werte sind integraler Bestandteil unseres Handelns, von unseren Produkten und Dienstleistungen im Programm bis hin zu unserer Unternehmenskultur. Diversität ist entscheidend für die Relevanz und den Erfolg unserer Arbeit und die Entwicklung innovativer Ansätze in der heutigen dynamischen und wettbewerbsintensiven Medienlandschaft.

Die DW begrüßt Vielfalt und strebt nach Gleichstellung und Inklusion. Unser Ziel ist es, ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle Menschen mit Respekt und Wertschätzung begegnen. Wir sind bestrebt, eine Organisation zu sein, die ein hohes Maß an Vielfalt an Hintergründen, Identitäten und Perspektiven repräsentiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unseren Auftrag umso besser erfüllen können, je vielfältiger und inklusiver wir sind. Wir ermutigen Menschen, die von struktureller, systemischer Diskriminierung betroffen sind, sich zu bewerben.

Wir sind eine Organisation mit Purpose, und jedes Mitglied der Organisation spielt eine wichtige Rolle in der Erfüllung des Auftrags. Wir suchen daher Menschen, die sich mit der Vision der Deutschen Welle identifizieren und ihre Werte verkörpern und zu Informations- und Meinungsfreiheit, Pluralismus und Gleichberechtigung beitragen möchten. Wir erwarten die Fähigkeit, in interdisziplinären und diversen Teams zu arbeiten. Zudem ist ein hohes Maß an interkultureller Sensibilität und Integrität notwendig. Die DW lehnt jede Form von Diskriminierung strikt ab und toleriert kein Fehlverhalten, wie in ihrem Code of Conduct beschrieben.

Bei der DW begrüßen wir Bewerbungen von qualifizierten Menschen, unabhängig von Nationalität, kulturellem, ethnischem oder sozialem Hintergrund, Behinderung, sexueller Orientierung, Geschlecht oder Alter. Wir sind stolz auf unsere Erfolge bei der Repräsentation von Frauen in Führungspositionen bis hin zur Geschäftsleitung. Neben der Geschlechterparität auf allen Ebenen der Organisation bemühen wir uns auch weiterhin um Repräsentation in Bezug auf andere Dimensionen von Vielfalt. Menschen mit Schwerbehinderung oder ihnen Gleichgestellte werden bei der Besetzung von Stellen bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Wir arbeiten stetig daran, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen voranzutreiben und unsere Standorte und das Arbeitsumfeld barrierearm zu gestalten. Ansprechpersonen für Menschen mit Behinderung stehen bereits im Bewerbungsverfahren für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung.

Ausgerichtet auf unser Ziel, „die DW gehört 2025 nicht nur zu den vielfältigsten, sondern auch zu den inklusivsten Medienorganisationen in Deutschland“, sind wir bestrebt, unsere Richtlinien und Practices kontinuierlich zu verbessern, um den Standards und Empfehlungen für Diversität und Inklusion zu entsprechen. Zu diesem Zweck arbeiten wir beispielsweise mit mehreren Organisationen zusammen, die sich für mehr Vielfalt in der Arbeitswelt einsetzen. Dazu gehören unter anderem Kooperationen mit Inklupreneur im Bereich Menschen mit Behinderungen, wo wir die nationalen Mindestanforderungen übertreffen, und, ergänzend zu unserem internen Pride@DW Netzwerk, mit der UHLALA Group Empowering LGBTIQ+ People in the Working World, die die DW im Jahr 2023 mit dem Pride Champion Gold Siegel ausgezeichnet hat.