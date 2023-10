'Don't Drink the Milk': Neuer DW-Podcast zeigt das Unerwartete in alltäglichen Dingen

Viele alltägliche Dinge, die wir gut zu kennen glauben, haben eine unerwartete Entstehungsgeschichte. Der neue DW-Podcast Don't Drink the Milk erforscht genau diese Hintergründe. Wie hat sich zum Beispiel der Milchkonsum in bestimmten Teilen der Welt verbreitet? Wie wurde das Postleitzahlensystem erfunden? Und was sagen uns all diese Dinge über die Menschen und die Kultur, aus der sie hervorgegangen sind? Bei der Beantwortung dieser Fragen verknüpft der Podcast spielerisch historische Begebenheiten und Kuriositäten mit aktuellen Debatten.

Alle Folgen werden auf den gängigen Podcast-Plattformen und dem neuen DW-YouTube-Kanal DW Podcasts angeboten.

Rachel Stewart, die als langjährige Moderatorin der erfolgreichen DW-Videoreihe Meet the Germans bekannt ist, sieht im Podcasting ein ideales Werkzeug zur Vermittlung von Wissen: "Podcasting ist ein vielfältiges und intimes Medium zum Erzählen von Geschichten. Es gibt so viele Möglichkeiten, historische Themen zum Leben zu erwecken. Die Geschichten, die wir erzählen, offenbaren überraschende Zusammenhänge zwischen Ländern, Kulturen und Epochen. Sie erinnern uns daran, dass selbst hinter alltäglichen Dingen, die wir oft für selbstverständlich halten, meist mehr steckt, als man auf den ersten Blick erkennt."





DW-Moderatorin Rachel Stewart: "Podcasting ist ein vielseitiges und intimes Medium zum Erzählen von Geschichten."

Geschichten, die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden

Das Team reist in jeder Podcast-Folge in ein anderes Land: Die ersten Folgen von Don't Drink the Milk führen die Hörerinnen und Hörer unter anderem nach Bulgarien, Nordmazedonien, das Vereinigte Königreich, Deutschland und Griechenland. Es werden auch spannende Geschichten erzählt, die außerhalb Europas ihren Ursprung haben - etwa in Trinidad und Tobago, den USA oder Indien.

Rolf Rische, Director Culture and Documentaries: "Durch exzellente Reporterqualitäten, Kreativität, Humor und ihren unverwechselbaren Stil wurde Rachel Stewart zu einem bekannten Gesicht der DW mit großer Fangemeinde. Einmal mehr originell, unerwartet und spannend ist Rachels neue Podcast-Reihe. Sie hat sich durchaus viel vorgenommen, denn sie beantwortet im Podcast immer wieder die gleichermaßen zentrale, wie schwere Frage ‘Was steckt dahinter?’ Das ist bester Journalismus und Podcasting next Level. Ich freue mich darauf."

Die 30- bis 40-minütigen Episoden werden ab dem 17. Oktober 2023 wöchentlich immer dienstags auf DW Podcasts veröffentlicht und sind außerdem auf Spotify, Apple Podcasts und anderen bekannten Podcast- und Audio-Plattformen verfügbar.

Don't Drink the Milk – Trailer Season 1

Neben Don't Drink The Milk finden sich auf dem neuen YouTube-Kanal DW Podcasts die englischsprachigen DW-Podcasts Science Unscripted, Living Planet, On the Green Fence, Cannabis Cowboys, World in Progress, Inside Europe und African Roots.