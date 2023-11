"Don't Hold Back": Zweite Staffel des Podcasts gestartet

Der Podcast, der sich an eine junge afrikanische Zielgruppe (20 bis 35 Jahre) richtet, behandelt unter anderem die Themen mentale Gesundheit, Beziehungen, Gesellschaft und Karriere. In jeder der monatlich veröffentlichten Folgen der neuen Staffel ist eine namhafte südafrikanische Persönlichkeit zu Gast.

Nozibele Qamngana-Mayaba wurde bei den African Podcast and Voice Awards (APVA) mit dem Preis "Spotlight of the Year" für ihre Moderation der ersten Staffel ausgezeichnet. Sie moderiert auch die neue Staffel von "Don't Hold Back". Der Podcast wurde außerdem bei den The Anthem Awards in der Kategorie Education, Art and Culture mit Bronze ausgezeichnet. In der Kategorie "Moderatorin des Jahres – Radio/Audio/Podcast" bei den AIB Awards (Association for International Broadcasting) gehörte Qamngana-Mayaba zu den Finalistinnen.

Claus Stäcker, DW Director of Programs for Africa: "Mit der zweiten Staffel ist Don’t Hold Back kein Experiment mehr. Wir wissen, dass Nozi als Moderatorin beliebt ist, wir wissen, dass unsere Themenschwerpunkte gut ankommen und wir wissen, wie wir die digitale Audio- und die analoge Radiowelt zusammenbringen können. Die Resonanz der Nutzerinnen und Nutzer und auch einige internationale Preise belegen das. Wir freuen uns als DW sehr, dass wir nun in eine zweite Staffel starten."

Asumpta Lattus, DW Head of English for Africa: "Seit wir Anfang 2022 mit dem Projekt begonnen haben, haben die Mitglieder unserer Teams – das DW-Team in Bonn, unser Host-Team und das Kagiso Media-Team in zwei verschiedenen Städten in Südafrika – sehr hart gearbeitet und sind trotz der Entfernung als ein Team zusammengewachsen. Jeder im Team bringt Erfahrungen und Ansichten ein, die uns Authentizität verleihen und Geschichten produzieren lassen, die für unser Publikum relevant sind."

Diane Macpherson, Head of On-Demand Content bei Kagiso Media Radio (KMR): "Don’t Hold Back nimmt einen besonderen Platz im Podcast-Portfolio von Jacaranda FM und East Coast Radio ein. Dieser authentische Podcast steht für die Zusammenarbeit in einem vielfältigen globalen Team, das Talente aus allen Kontinenten vereint. Er greift wichtige Themen auf, nach denen junge Menschen in Südafrika in einer umfassenden Marktstudie gefragt haben. Wir sind zuversichtlich, dass Staffel 2 nicht enttäuschen wird."

Der Podcast ist auf Jacaranda FM und East Coast Radio, die beide zu KMR gehören, sowie auf YouTube und den meisten anderen gängigen Podcast- und Audio-Plattformen verfügbar. Über die DW sind die neuen Folgen und weitere Infos zum Podcast hier abrufbar.

Die DW ist Deutschlands internationale Informationsanbieterin. Als unabhängiges Medienunternehmen bringt sie unabhängige Nachrichten und Informationen in 32 Sprachen in alle Welt, damit sich Menschen frei entscheiden können. Im Fokus der Arbeit der DW stehen Themen wie Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Welthandel und soziale Gerechtigkeit, gesundheitliche Aufklärung und Umweltschutz, Technologie und Innovation. Die TV-, Online- und Radioangebote der DW erreichen jede Woche eine Nutzung von 320 Millionen User Contacts. Die DW Akademie bildet weltweit Journalistinnen und Journalisten aus, unterstützt die Entwicklung freier Medien und fördert die Verbreitung der deutschen Sprache durch kostenlose Lernangebote.

Kagiso Media Radio (KMR) ist eine der führenden Rundfunkorganisationen Südafrikas. Zum Sendeportfolio gehören Jacaranda FM in Gauteng, der größte unabhängige Radiosender Südafrikas, und East Coast Radio, einer der führenden kommerziellen Radiosender in KwaZulu-Natal. Kagiso Media Radio gehört zu Kagiso Media (Pty) Ltd.