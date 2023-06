DW Global Media Forum 2023: Presse-Handout

Pressevertreterinnen und -vertreter können sich hier akkreditieren (auch für die Online-Teilnahme).

In Zeiten zunehmender Kontroversen und fragmentierter Gesellschaften ist unabhängiger Journalismus, Austausch und Dialog wichtiger denn je. Das 16. DW Global Media Forum im World Conference Center Bonn bringt Medienschaffende und Entscheiderinnen und Entscheider aus Politik und Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft zusammen, um sich zu den aktuellen Herausforderungen auszutauschen und voneinander zu lernen.

Für mehr als 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 120 Ländern ist das GMF jedes Jahr „The place made for minds“. Der internationale und interdisziplinäre Ansatz macht das GMF zu einem einzigartigen Medienevent. Die Berichterstattung internationaler Medienpartner auf ihren Plattformen stärkt die Wahrnehmung des GMF auch außerhalb Deutschlands. Die Konferenz ist ein wichtiges Instrument zur Vermittlung des Deutschlandbildes im Ausland.

Themenschwerpunkte:

Die Rolle der Medien zwischen Dokumentation von gesellschaftlichen Verwerfungen und aktivem Eintreten für grundlegende Werte und Zivilgesellschaften; ist letztere überhaupt Aufgabe des Journalismus?

Wie kann verhindert werden, dass (zu viel) Berichterstattung Konflikte schürt, anstatt zu informieren – und wie lässt sich das mit dem Streben nach wachsender Reichweite vereinen?

Wurden zu viele Stimmen zu lange ignoriert? Auf welche Stimmen sollte sich die Berichterstattung konzentrieren – und warum?

Welche Zahlungsmodelle können die Zukunft des Qualitätsjournalismus sichern?

Wie wirken sich Kriege und deren Berichterstattung langfristig auf die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten aus?

Nutzen Journalistinnen und Journalisten die richtigen Tools, um Populismus wirksam zu begegnen?

Verleihung des DW Freedom of Speech Award – Preisträgerinnen und Preisträger:

Mit dem Freedom of Speech Award ehrt die Deutsche Welle seit 2015 jährlich eine Person oder Initiative für ihren herausragenden Einsatz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Am Abend des 19. Juni wird der Investigativjournalist Óscar Martínez aus El Salvador mit dem Freedom of Speech Award geehrt.

2015 Raif Badawi , Blogger, Saudi-Arabien

, Blogger, Saudi-Arabien 2016 Sedat Ergin , ehemaliger Chefredakteur Hürriyet, Türkei

, ehemaliger Chefredakteur Hürriyet, Türkei 2017 White House Correspondents' Association (WHCA) , Washington D.C., USA

, Washington D.C., USA 2018 Sadegh Zibakalam , Politologe, Iran

, Politologe, Iran 2019 Anabel Hernández , Investigativjournalistin, Mexiko

, Investigativjournalistin, Mexiko 2020 Faktenchecker gegen Fake News in Zeiten von COVID-19 (17 Journalistinnen und Journalisten aus 14 Ländern)

(17 Journalistinnen und Journalisten aus 14 Ländern) 2021 Tobore Ovuorie , Investigativjournalistin, Nigeria

, Investigativjournalistin, Nigeria 2022 Mstyslav Chernov und Evgeniy Maloletka , Journalist und Fotojournalist, Ukraine

und , Journalist und Fotojournalist, Ukraine 2023 Óscar Martínez, Investigativjournalist, Chefredakteur der Onlineplattform El Faro, El Salvador

Partner:

Das DW Global Media Forum wird vom Auswärtigen Amt, dem Land NRW, der Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn, dem Bundesministerium für Entwicklungszusammenarbeit sowie der Stadt Bonn unterstützt. Medienpartner der internationalen Begegnungskonferenz ist MEEDIA.

Resonanz:

Die digitale Erweiterung der Konferenz als Livestream und die breite mediale Berichterstattung über Themen und Botschaften des GMF erzeugen weltweit starke Resonanz. Auf Facebook und Twitter hat das GMF über 107.000 Follower.

Eine Auswahl der Speaker 2023:

Dmitry Muratov , Journalist und Friedensnobelpreisträger 2021

, Journalist und Friedensnobelpreisträger 2021 Leymah Gbowee , Bürgerrechtlerin und Politikerin, Friedensnobelpreisträgerin 2011

, Bürgerrechtlerin und Politikerin, Friedensnobelpreisträgerin 2011 Melissa Fleming , UN, Leiterin Globale Kommunikation der Vereinten Nationen

, UN, Leiterin Globale Kommunikation der Vereinten Nationen Can Dündar , Journalist und Autor

, Journalist und Autor Hendrik Wüst , NRW-Ministerpräsident

, NRW-Ministerpräsident Katja Dörner , Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn

, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn Katharina Nocun , Autorin

, Autorin Sevgil Musaieva , Chefredakteurin Ukrayinska Pravda

, Chefredakteurin Ukrayinska Pravda Nic Newman , Reuters Institute for the Study of Journalism

, Reuters Institute for the Study of Journalism Javier Garza Ramos , Journalist und Sicherheitsexperte, Gründer der Plattform EnRe2Laguna

, Journalist und Sicherheitsexperte, Gründer der Plattform EnRe2Laguna Bülent Mumay , ehemaliger Leiter Online-Redaktion der Hürriyet, Istanbul-Koordinator der DW

, ehemaliger Leiter Online-Redaktion der Hürriyet, Istanbul-Koordinator der DW Ranga Yogeshwar , Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Autor

, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator und Autor Felipe Neto , YouTuber und Kommunikator

, YouTuber und Kommunikator Catherine Gicheru , Direktorin des African Women Journalism Project

, Direktorin des African Women Journalism Project Ruona Meyer , Manager, Africa Initiative beim Solutions Journalism Network

, Manager, Africa Initiative beim Solutions Journalism Network Jaafar Abdul Karim, Moderator von JaafarTalk, Deutsche Welle

Das vollständige Programm mit vielen weiteren Speakern finden Sie hier.

