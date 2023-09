DW in Beirut: Starker Standort in der MENA-Region

Chefredakteurin Manuela Kasper-Claridge: "Durch das neue gemeinsame Büro der DW und DW Akademie in Beirut vernetzen wir uns vor Ort noch besser und wollen in einer unserer wichtigsten Zielregionen zeigen, wofür wir stehen: für unabhängigen Journalismus, Einsatz für die Meinungsfreiheit und gegen jede Form von Diskriminierung."

Gemeinsam mit Kasper-Claridge begrüßten Jan Kuhlmann, Head of DW Arabic, Chantal Mairesse, Head of Unit Middle East, DW Akademie, sowie Büroleiter Mohamad Chreyteh die Gäste.

Das Büro in Beirut ist – neben dem Standort Jerusalem und dem Büro der DW Akademie in Tunis – eins von drei DW-Büros in Nahost und Nordafrika. Die Journalistinnen und Journalisten vor Ort berichten somit für die gesamte Region.

Arabisch gehört neben Englisch und Spanisch mit 41 Millionen Nutzendenkontakten wöchentlich (Stand 2022) zu den erfolgreichsten der 32 DW-Sprachen. Auch die am meist genutzten Facebook-Accounts der DW sind arabischsprachig: unter anderem der Kanal der Show JaafarTalk sowie der Kanal DW Arabia. Die satirische arabischsprachige Albasheer Show erreicht auf Instagram 6,8 Millionen Follower.

DW Akademie im Libanon

Medien sind eine treibende Kraft für Meinungsfreiheit und Teilhabe in der Region. Im Libanon sind Medienunternehmen jedoch gleich von mehreren Krisen betroffen: Die prekäre wirtschaftliche Lage, eine vielerorts schlechte Strom- und Internetversorgung und die starke Einflussnahme politischer Akteure schränken ihre Arbeit ein. Geflüchtete oder verarmte Bevölkerungsgruppen spielen in der Berichterstattung kaum eine Rolle.

Als Zentrum der Deutschen Welle für internationale Medienentwicklung legt die DW Akademie ihren Fokus im Libanon daher auf die Stärkung unabhängiger Medien, die für und über marginalisierte Gruppen im Norden und Osten des Landes berichten. Gemeinsam mit Partnern bietet sie Ausbildungsangebote insbesondere für Lokal- und Bürgerjournalistinnen und -journalisten und unterstützt Dialogformate, die sich Themen des öffentlichen Interesses widmen. Mit ihren Projekten stärkt die DW Akademie damit das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen.

Chantal Mairesse, Head of Unit Middle East, DW Akademie: "In Beirut finden wir die Partner, die etwas bewegen wollen. Die Kreativität, die Menschen berührt. Und die Freiheit, die Fortschritt ermöglicht. Trotz Dauerkrise – Beirut hat die Strahlkraft und das Potenzial, den Journalismus und die Medien in der Region zu inspirieren. Deshalb ist genau dies der Ort, wo wir sein wollen."