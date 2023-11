DW-Magazin "77 Pour Cent – nous, les jeunes d’Afrique" startet am 1. November

77 Prozent der Menschen in Afrika sind jünger als 35 Jahre – und namensgebend für das Format The 77 Percent, das ihnen seit 2017 eine Stimme verleiht. Radiobeiträge und Videos on demand, die von Korrespondentinnen und Korrespondenten auf dem Kontinent produziert werden, sind in sechs Sprachen verfügbar, darunter auch Französisch. Die Ausgaben des 26-minütigen Magazins sind bisher in Englisch, Portugiesisch und Hausa verfügbar. Nun kommt mit "77 Pour Cent" eine französische Staffel hinzu.

"Ich freue mich, dass wir ein Programm für ein junges frankophones Publikum produzieren", so Fréjus Quenum, der die DW-Redaktion French for Africa gemeinsam mit Dirke Köpp leitet. "77 Pour Cent ist sehr durchdacht, verbindet Information, Unterhaltung und Bildung. Wir scheuen vor schwierigen Themen nicht zurück – aber wir achten darauf, die Innovationsfähigkeit der jungen Leute nicht zu zerstören. Wir wollen Inspirations- und Motivationsquelle für junge Afrikaner*innen sein."

In Reportagen, Interviews und Diskussionen befasst sich das Format mit Migration, Cyber-Mobbing, berufliche Perspektiven, gesellschaftliche und politische Teilhabe, Liebe, Innovation – und damit oft mit Themen, die als Tabu angesehen werden. Moderiert wird das Magazin von der senegalesischen Journalistin Penda Silla.

Die Journalistin Penda Silla moderiert die Sendung.

Im Fokus der Videos von Les 77 Pour Cent stehen digitale Plattformen. Claus Stäcker, Director of Programs for Africa: "Wir freuen uns, dass das Interesse an einem jungen TV- und VoD-Format im französischsprachigen Afrika so groß ist. The 77 Percent kommt an, die junge Zielgruppe vertraut der Marke DW und zeigt sich sehr diskussionsfreudig. Aber den richtigen Medienmix müssen wir immer wieder neu kalibrieren. Noch wächst das Fernsehen in Afrika, aber mit fallenden Internetpreisen wollen immer mehr junge Leute unsere Videos on Demand – auf Handy, Tablet oder Notebook."

Die neue Staffel ist auf dem YouTube-Kanal DW 77 pour cent on demand abrufbar.