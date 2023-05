DW und Europäisches Solidarność-Zentrum veröffentlichen gemeinsames Buch

Federführend leiteten die DW und das Europäische Solidarność-Zentrum in Gdansk das Projekt, beteiligt war auch Newsweek Polska.

Das Buch, herausgegeben von Katarzyna Domagała-Pereira (DW), Bartosz Dudek (DW) und Basil Kerski (Direktor des Europäischen Solidarność-Zentrums), erzählt die Geschichte der Solidarność-Bewegung und ihre Auswirkungen auf Polen und ganz Europa.

Solidarność: Die unvollendete Geschichte der europäischen Freiheit präsentiert Interviews mit prominenten Zeitzeugen, darunter Lech Wałęsa, Bundespräsident a.D. Joachim Gauck, Erzbischof von Bamberg Ludwig Schick, der ehemaligen Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth oder Timothy Garton Ash, britischer Historiker und Zeitzeuge, die ihre damalige und heutige persönliche Wahrnehmung der Solidarność schildern. Ebenso erzählen Reportagen, historische Darstellungen und zahlreiche Fotografien die Geschichte der Bewegung und ihre heutige Bedeutung in und außerhalb Polens.

"Der Mut, die Kraft und die Erfolge der Solidarność wirken bis heute nach. Sie sind wegweisend für den Aufbruch aus einer Diktatur und können auch heute Ansporn sein, gegen Unterdrückung und für die Freiheit die Stimme zu erheben. Das Buch dokumentiert und motiviert, wie dies gelingen kann", so Adelheid Feilcke, Director of Programs for Europe in der DW.

Bartosz Dudek, Leiter DW Polnisch: "Die zwei Highlights des Buches sind zweifellos die Interviews mit Solidarność-Gründer und Friedensnobelspreisträger Lech Wałęsa und mit dem Bundespräsidenten a.D. und früher Mitglied der DDR-Opposition Joachim Gauck. Gaucks starker Satz, 'Die Sprache der Freiheit ist Polnisch', erinnert daran, wie wichtig Solidarność für Deutsche im unterdrückten Teil Deutschlands war."

Seit Gründung der Gewerkschaft Solidarność im Jahr 1980 spielte sie eine entscheidende Rolle für die Demokratisierung Polens und wirkte nachhaltig in ganz Europa. Solidarność: Die unvollendete Geschichte der europäischen Freiheit zeigt einen Umwälzungsprozess, der 1990 nicht abgeschlossen wurde und in dem sich Europa bis heute befindet. Das Buch bietet einen tiefen Einblick in die Macht des solidarischen Widerstands und lädt die Leser ein, die Geschichte der europäischen Freiheit neu zu entdecken.

Weitere Informationen finden Sie hier.