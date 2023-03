DW und Proton gehen exklusive VPN-Partnerschaft ein

Durch die Partnerschaft mit Proton verstärkt die DW den Einsatz für ihren Auftrag, Menschen weltweit mit Nachrichten und Informationen zu versorgen und ihnen die Freiheit zu geben, sich eine eigene Meinung zu bilden. Proton ist einer der einzigen Anbieter von virtuellen privaten Netzwerken (VPN) mit einer "no logs policy". Das bedeutet, dass Proton die Online-Aktivitäten seiner Nutzenden weder verfolgt noch aufzeichnet und diese Informationen auch nicht an Dritte weitergeben kann. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und unterliegt einigen der strengsten Datenschutzgesetze der Welt. Aufgrund des Schweizer Sonderstatus als neutrale Nation können keine anderen Regierungen Proton zur Herausgabe von Informationen zwingen.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem Unternehmen, das sich ebenso wie wir bei der DW für den Schutz der Online-Privatsphäre von Aktivisten, Journalisten und anderen einsetzt und ihnen gleichzeitig einen freien, uneingeschränkten Zugang zum offenen Internet ermöglicht", sagt Guido Baumhauer, Managing Director of Distribution, Marketing and Technology der DW. "Und die Tatsache, dass es die Daten der Nutzenden nach sehr hohen Sicherheitsstandards behandelt, ist ein klarer Pluspunkt, der es uns ermöglicht, unseren Nutzenden ebenfalls die Arbeit mit Proton zu empfehlen."

Ein starkes Tool gegen Internetzensur

Da die DW der einzige Medienpartner von Proton ist, wird das DW-Logo für die Nutzenden des Unternehmens sichtbar sein, wenn sie den von der DW gesponserten Server auswählen. Dadurch erhalten sie direkten, unbegrenzten Hochgeschwindigkeitszugang zur DW-Website einschließlich aller Livestreaming- und Video-on-Demand-Inhalte. Im Gegenzug wird die DW den Proton VPN über seine Angebote bewerben - insbesondere in Teilen der Welt, die von Internetzensur betroffen sind. "Mit Proton haben wir ein weiteres wertvolles Werkzeug gegen Internet-Zensur, das in zensierten Märkten bereits stark genutzt wird", sagt Ingo Mannteufel, Leiter IT and Cybersecurity der DW. "Dank seiner sicheren Kernarchitektur, der hochgradigen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und anderer fortschrittlicher Sicherheitsfunktionen bietet Proton VPN den Nutzenden eine robuste und zuverlässige Möglichkeit, Internetzensur weltweit zu umgehen."

"Der Journalismus wird in einem Ausmaß angegriffen, wie wir es noch nie erlebt haben. Autoritäre Regierungen auf der ganzen Welt zensieren und blockieren routinemäßig internationale Nachrichtensender, schränken den Zugang ihrer Bürger zu Informationen ein und unterbinden die Äußerung abweichender Meinungen. Es ist heutzutage von entscheidender Bedeutung, für die Rechte derjenigen einzutreten, die unter diesen Regimen leben. Die DW hat eine lange Historie hinsichtlich der Verteidigung der freien Meinungsäußerung, genau wie Proton VPN, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um freie Medien überall auf der Welt zugänglich zu machen", sagt Andy Yen, Gründer und CEO von Proton.

Sichere Verbindung zu unbegrenzten Multimedia-Inhalten in hoher Geschwindigkeit

Proton bietet ein sicheres VPN, das den Internetverkehr der Nutzenden durch einen verschlüsselten VPN-Tunnel schickt, sodass Passwörter und vertrauliche Daten unabhängig von der Internetverbindung sicher bleiben. Proton VPN verfügt über mehr als 1700 Server in 64 Ländern und ist sowohl für die Leistung als auch für den Datenschutz optimiert. Die Hochgeschwindigkeitsserver nutzen die Beschleunigertechnologie des Unternehmens, um eine bis zu 400 Prozent höhere Geschwindigkeit zu ermöglichen.

Die Partnerschaft zwischen der DW und Proton VPN ist schon jetzt in vollem Gange und Nutzende auf der ganzen Welt können das Angebot nutzen.