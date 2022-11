DW-Vodcast thematisiert Sicherheitspolitik aus westlicher und asiatischer Perspektive

Sicherheits- und Geopolitik sind wichtig für alle, überall – so die Grundüberzeugung der Macher von Global Eyes. Die beiden Moderatorinnen beleuchten, wie sich sicherheitspolitische Themen konkret auf jeden Einzelnen auswirken können – von Lebensmittelpreisen über Gesundheit bis hin zu bewaffneten Konflikten.

Der Vodcast behandelt sicherheitspolitische Themen nicht nur aus westlicher Sicht, sondern eröffnet auch asiatische Perspektiven. Global Eyes bietet ein breites Spektrum an Informationen, Fachwissen und persönlichen Geschichten von Talkgästen, die überwiegend aus dem Globalen Süden stammen.

Raus aus dem Elfenbeinturm

Nadja Scholz, Acting Managing Director of Programming: "Mit dem Vodcast Global Eyes möchten wir die Diskussionen über sicherheitspolitische Themen aus den Regierungsgebäuden, Denkfabriken und akademischen Einrichtungen herausholen. Die Moderatorinnen brechen komplexe, globale Themen auf verständliche Fakten herunter und gehen mit ihren Gästen Zusammenhängen auf den Grund, die sonst oft vergessen werden."

Moderatorin Isha Bhatia von DW Programs for Asia möchte mit Global Eyes beweisen, dass sich junge Menschen nicht allein für TikTok und Instagram interessieren. Ihr Anspruch: Ernste und komplexe Themen so zu erörtern, dass sie interessant sind – und nicht klingen wie hochintellektuelle Vorträge. "Von G7 zu G20, von BRICS zu OPEC, von Quad zu SCO. Was bedeuten diese Gruppierungen wirklich? Was haben ihre Entscheidungen für eine Tragweite? Mit Global Eyes versuchen wir, solche Fragen zu beantworten", so Bhatia.

Moderatorin Kate Brady aus der DW-Abteilung Analysis and Reports: "Es ist leicht, sich in den komplizierten Einzelheiten von Sicherheitspolitik zu verzetteln. Wir wollen das ändern und mit Hilfe von Experten aufschlüsseln, wie sich die großen globalen Themen auf unser Alltagsleben auswirken."

Kontroverse Kernfragen als Leitfaden für die Debatte

Im Zentrum jeder Folge steht eine provokante Kernfrage, die einen Zusammenhang zwischen einem sicherheitspolitischen Thema und dem Leben der User*innen herstellt. Die erste Episode untersucht die Konsequenzen des Ukraine-Kriegs und der westlichen Sanktionen gegen Russland auf das Leben der Menschen in Indien. Ausgangspunkt ist die Frage: "Macht der Ukraine-Krieg deine Chapatis billiger?"

Bei der Beantwortung dieser Frage helfen der Energieexperte Nandikesh Sivalingam aus Bangalore und die Außenpolitikexpertin Seema Sirohi aus Washington. Am Ende können nicht nur Kate Brady und Isha Bhatia Indiens Haltung zum Ukraine-Krieg und die Steigerung der Ölimporte aus Russland besser einordnen, sondern vor allem auch die Hörer*innen.

Weitere Fragestellungen sind bereits in Planung: "Schafft der Konflikt um Taiwan IT-Jobs in Indien?" oder "Was hat Indiens G20-Präsidentschaft mit antibiotikaresistenten Bakterien zu tun?"

Video und Audio, YouTube und Spotify

Das Format wurde von Redakteur*innen gemeinsam mit der digitalen Formatentwicklung der DW entwickelt und als Audio- und Videoproduktion einmal im Monat in englischer Sprache bei der DW produziert. Die erste Staffel umfasst zehn Folgen, jede Episode dauert 40 bis 45 Minuten. Monatlich erscheinen diese als Videos auf YouTube und Facebook, die Audioversionen sind auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes sowie auf der indischen Plattform Jiosaavn zu finden.

Premiere hatte Global Eyes am 26. November auf dem YouTube-Kanal DW News, dem Facebook-Account von DW Asia und diversen Podcast-Plattformen.