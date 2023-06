"Eco Brasil" – Neues DW-Umweltmagazin für Brasilien startet zum Internationalen Tag der Umwelt

Die siebenteilige Serie richtet sich speziell an ein junges brasilianisches Publikum und bietet Lösungen für ein nachhaltiges Leben und eine umweltbewusste Zukunft.

Eco Brasil reiht sich ein in die anderen erfolgreichen Umweltmagazine der DW, Eco Africa und Eco India, deren Inhalte eine junge Zielgruppe für die Themen Umwelt, Klimawandel und Nachhaltigkeit sensibilisieren sollen.

Mit inspirierenden und unterhaltsamen Inhalten will "Eco Brasil" eine Verbindung zwischen Natur und Großstadt, urbanem und ländlichem Raum schaffen. Das Format bietet unabhängige Informationen und Beiträge zu Themen, die eng mit dem Alltag junger Menschen in Brasilien verbunden sind: Ernährung, Konsum, Mobilität, Mode und die Auswirkungen des Klimawandels. Der Schwerpunkt der Sendung liegt auf der Vermittlung innovativer Lösungen und Perspektiven sowie auf der Ermutigung zur Auseinandersetzung mit grundlegenden Umweltthemen.

Die Hosts der Show sind die Umweltingenieurin Aline Matulja und der Journalist Edu Carvalho. Aline Matulja, die seit vielen Jahren in sozial-ökologischen Projekten im Bereich Wasserversorgung und Umweltschutz tätig ist, moderiert die Show von Ubatuba aus. Edu Carvalho, der in einer der größten Favelas Brasiliens, Rocinha, in Rio de Janeiro, aufgewachsen ist, bringt eine urbane Perspektive auf die Themen ein.

Vanessa Fischer, Head of DW Environment, betont: "Uns war es sehr wichtig, ein Format zu entwickeln, das die Nutzer*innen auf Augenhöhe anspricht, ohne die Polarisierung zu befeuern, die beim Thema Umwelt in Brasilien sehr ausgeprägt ist. Es gibt hier einen großen Bedarf an Information und konstruktivem Journalismus. Das transportieren Aline und Edu auf sehr natürliche und authentische Art und Weise."

Sylvia Viljoen, Head of DW Distribution America: "Es ist eine hervorragende Gelegenheit, die neue Serie Eco Brasil über die landesweite Plattform Box Brasil Play und ein reichweitenstarkes Netz von Partner-Sendern in Brasilien zu verbreiten."

Die Leiterin für Internationale Kooperation der Box Brazil Media Group, Claudia Dreyer, betont, wie wichtig es sei, das Bewusstsein für den Umweltschutz zu schärfen, insbesondere bei den jüngeren Generationen: "Eco Brasil bringt das Thema auf den Punkt und zeigt praktische Lösungen für eine nachhaltige Zukunft, die wir in unserem täglichen Leben anwenden können."

Der Launch wird durch ein Live-Event des Partners und durch Kollaborationen zwischen DW Brasil und der Box Brazil Media Group auf Social Media begleitet. Ab Herbst wird "Eco Brasil" auch auf dem brasilianischen Kanal TV Cultura und weiteren etablierten DW-Partnern sowie auf den eigenen DW-Kanälen gesendet.