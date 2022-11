Egypt Media Forum: Auszeichnung für JaafarTalk als Diskussionsformat für soziale Themen in der MENA-Region

Abdul Karim, dessen Show seit August 2019 läuft, nahm beim diesjährigen EMF am 27. und 28. November als Gastredner und Preisträger teil.

Jaafar Abdul Karim sagte in Kairo: "Ich nehme hier in Ägypten einen Preis für meine Arbeit als Journalist entgegen und hoffe auf den Tag, an dem kein einziger Journalist mehr im Gefängnis sitzt. Es gibt viele inhaftierte, bedrohte und eingeschüchterte Journalisten, und wir trauern um diejenigen, die wegen ihrer Arbeit für die Gesellschaft im Nahen Osten und in der Welt ihr Leben verloren haben. Ich widme diesen Preis all meinen Kolleginnen und Kollegen, die schikaniert, bedroht und eingesperrt werden – nur weil sie die Arbeit machen, die sie lieben."

Über seine Sendung sagte der Journalist: "Ich habe das Gefühl, dass JafaarTalk im Laufe der Jahre erwachsen und zu einer wichtigen freien Plattform geworden ist, auf der Menschen ihre unterschiedlichen Perspektiven diskutieren und sich gegenseitig inspirieren."

"Jaafar Abdul Karim hat eine ganze Generation inspiriert"

JaafarTalk setzt auf die Interaktion zwischen den Gästen, die aus verschiedenen Ländern der MENA-Region stammen und unterschiedliche Perspektiven zu einem gesellschaftlichen Thema vertreten. Sowohl das Studiopublikum als auch die Social-Media-User können ihre Meinung äußern.

EMF-Präsidentin Noha El-Nahass sagte bei der Preisverleihung: "Jaafar Abdul Karim hat eine ganze Generation inspiriert und mit seinem Glauben an Meinungsfreiheit und Vielfalt das Bild des Journalisten in der arabischen Welt geprägt. Er hält engen Kontakt zu seinem Publikum, ob vor Ort oder über die Sozialen Medien, und schafft einen Freiraum für eine Generation, die sich nach Selbstbestimmung sehnt."

Ziel des internationalen EMF ist es, die Entwicklung der Medienkultur und -politik in der MENA-Region voranzutreiben. Die Organisatoren, Inhaber und Mitarbeitende einer Agentur für strategische Kommunikation, beschreiben die Konferenz als "Hub für ägyptische Medien und ihre internationalen Partner, mit einem Schwerpunkt auf Vielfalt und neuen Inhalten, um Expertise in der nationalen Medienbranche aufzubauen und den professionellen Austausch mit internationalen Nachrichtenredaktionen, Think Tanks und Entwicklungszentren zu erleichtern."