ENTR: Paneuropäisches Medienprojekt in zwei neuen Sprachen verfügbar

Der bulgarische Kanal ENTR bg startet auf Facebook, YouTube und Instagram, in Zusammenarbeit mit dem bulgarischen News-Portal Dir.bg.

Reneta Veselinova, Redaktionsleiterin ENTR bg, Dir.bg: "Wir sind stolz, Teil der ENTR-Familie zu sein und die Möglichkeit zu haben, an wichtigen Themen zu arbeiten, die unsere gemeinsame Zukunft betreffen. Die Philosophie des Projekts, sowohl die Unterschiede, die wir als Individuen mitbringen, als auch unsere Gemeinsamkeiten als europäische Gemeinschaft zu wertschätzen, bietet dem jungen bulgarischen Publikum die Möglichkeit für eine offene und ehrliche Diskussion über europäische Visionen und Werte."

Reneta Veselinova, Redaktionsleiterin ENTR bg

Der niederländische YouTube-Kanal ENTR nl soll eine junge Zielgruppe in den Niederlanden und Belgien erreichen. Redaktionell betreut wird der Kanal vom niederländischen Medienkollektiv Are We Europe, das bereits seit 2022 Projektpartner ist und auch den Aufbau des ENTR TikTok-Kanals unterstützte.

Anneleen Ophoff, Chefredakteurin von Are We Europe: "Obwohl Belgien und die Niederlande eine Sprache und Teile ihrer Geschichte teilen, gibt es nur wenige Medien, die dies tatsächlich ansprechen oder damit spielen. Wir freuen uns, dass ENTR.nl es uns ermöglicht, Grenzen zu überschreiten – nicht nur durch das Sammeln von Geschichten aus den beiden Nachbarländern, sondern auch durch das Teilen der gelebten Realitäten von Menschen aus allen Ecken des europäischen Kontinents."

Anneleen Ophoff, Chefredakteurin von Are We Europe

ENTR ist ab sofort in acht Projektsprachen verfügbar: Neben den neuen Sprachen Niederländisch und Bulgarisch sind dies Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch und Rumänisch. Sowohl dir.bg als auch Are We Europe stellen je einen neuen Host für den gemeinsamen englischsprachigen TikTok-Kanal entr_en.

Patrick Leusch (DW), ENTR Project Director: "Wir freuen uns sehr, dass wir die geplante Ausweitung von ENTR nun gemeinsam mit unseren Partnern in die Tat umsetzen können. Der bisherige Erfolg bestätigt, dass junge Menschen sich eine paneuropäische Plattform für den Austausch wünschen."

Patrick Große (DW), ENTR Head of Content: "Mit den neuen Sprachen Bulgarisch und Niederländisch erreichen wir neue Zielgruppen in Europa und erweitern damit auch unsere Themen- und Perspektivenvielfalt: Uns interessiert, was junge Menschen in den Niederlanden, Belgien und Bulgarien bewegt – und wie sie sich als Europäer*innen erleben."

Dir.bg

Dir.bg ist Bulgariens erstes Webportal mit 25-jähriger Geschichte und Tradition in Qualitätsjournalismus und Innovation. Heute nutzen Menschen in Bulgarien und auf der ganzen Welt Dir.bg, um sich über Politik, Wirtschaft, Technologie, Sport und Entertainment zu informieren.

Are We Europe (AWE)

Are We Europe, 2017 gegründet, ist eine niederländisches Medienkollektiv. AWE war an unterschiedlichen europäischen Projekten beteiligt, darunter Untold Stories, Sphera und ENTR, die von der EU finanziert werden. Die Medienorganisation beschäftigt Mitarbeitende in Brüssel und Amsterdam und veröffentlicht ein Magazin, Videos und Podcasts sowie weitere Multimedia-Projekte.

Das internationale ENTR-Team beim letzten European Youth Event in Straßburg 2021.

ENTR beim European Youth Event 2023

ENTR ist Medienpartner des European Youth Event (EYE) am 9. und 10. Juni 2023. Vor Ort in Straßburg moderieren ENTR-Journalist*innen Sessions mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments und bieten Designsprint-Workshops sowie Aktivitäten am ENTR-Stand im EYE Village an. Das EYE bringt in Straßburg und online Tausende junger Menschen zwischen 16 und 30 Jahren zusammen, um ihre Ideen zur Zukunft Europas zu teilen und zu gestalten.

ENTR wird von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt finanziert. Ziel der Medieninitiative ist es, den europäischen Jugendaustausch zu fördern, das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität zu schärfen und gleichzeitig die Perspektivenvielfalt in Europa darzustellen.