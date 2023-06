Freedom of Speech Award: DW ehrt salvadorianischen Investigativjournalisten Óscar Martínez

Mit der Auszeichnung würdigt die DW herausragenden Einsatz für Menschenrechte, insbesondere für die Meinungsfreiheit.

"Die Meinungsfreiheit in El Salvador ist in Gefahr, was vertrauenswürdigen Journalismus umso wichtiger macht", sagte DW-Intendant Peter Limbourg. "Es ist mir eine Ehre, Oscar Martínez den DW Freedom of Speech Award für den vorbildlichen und mutigen Journalismus zu überreichen, für den er und seine Kolleginnen und Kollegen sich trotz der persönlichen Gefahr, der sie ausgesetzt sind, einsetzen."

Óscar Martínez ist Chefredakteur der Plattform El Faro, die für ihre investigative Berichterstattung aus ganz Lateinamerika bekannt und als eine der letzten Medienorganisationen in El Salvador offen regierungskritisch ist. Als einer der führenden Investigativjournalisten in Lateinamerika berichtet Martínez über die Verbindungen des organisierten Verbrechens zur Regierung El Salvadors.

"El Salvador bewegt sich unentwegt auf eine völlige Diktatur zu. Es ist keine Demokratie mehr", so Martínez. "Es wurden Knebelgesetze geschaffen, die einen Journalisten für bis zu 30 Jahre ins Gefängnis bringen können, wenn er Informationen über Banden oder deren Abkommen mit den Mächtigen preisgibt. Die Worte, die uns während unseres 12-jährigen Bürgerkriegs gequält haben, sind wieder laut zu hören: Exil, Unterdrückung, politische Verfolgung, Folter. Und doch hat der salvadorianische Journalismus nie zuvor in diesem Jahrhundert so viele Fälle von Korruption, Straflosigkeit und staatlicher Gewalt aufgedeckt [wie jetzt]. Gebt uns nicht auf, wir werden euch weiterhin informieren. Überlasst uns nicht den Mächtigen. Schweigen ist keine Option."

Preisträger Óscar Martínez mit DW-Intendant Peter Limbourg.

DW Freedom of Speech Award

Die DW bietet Menschen weltweit unabhängige Nachrichten und Informationen in 32 Sprachen. Sie steht für demokratische Werte, Menschenrechte und den Dialog zwischen verschiedenen Kulturen. Seit 2015 werden Einzelpersonen und Initiativen mit dem DW Freedom of Speech Award ausgezeichnet. Der erste Preisträger war der saudische Blogger Raif Badawi, der zehn Jahre lang inhaftiert war und im März dieses Jahres unter strengen Auflagen freigelassen wurde. 2022 wurden der AP-Journalist und Autor Mstyslav Chernov und der Fotojournalist Evgeniy Maloletka, beide aus der Ukraine, für ihre Berichterstattung aus Mariupol ausgezeichnet. 2021 erhielt die nigerianische Investigativjournalistin Tobore Ovuorie den Freedom of Speech Award. Sie deckte die Machenschaften eines internationalen Menschenhändlerrings auf.

Über das GMF

Das DW Global Media Forum bietet seit 2008 eine einzigartige interdisziplinäre Plattform für Medienschaffende sowie Entscheidungsträger aus Politik, Zivilgesellschaft, Kultur, Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft aus aller Welt, um sich auszutauschen und im Rahmen eines interkulturellen Austauschs voneinander zu lernen. Das Global Media Forum wird durch das Auswärtige Amt, das Land Nordrhein-Westfalen, die Stiftung Internationale Begegnung der Sparkasse in Bonn, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Stadt Bonn und Meedia unterstützt.