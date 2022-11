Love Matters: Zweite Staffel des DW-Podcasts mit Bollywood-Star Evelyn Sharma

Seit 14 Monaten führt die indisch-deutsche Moderatorin und Schauspielerin Evelyn Sharma in ihrem englischsprachigen Podcast Love Matters, eine Zusammenarbeit der DW mit ihrem Partner The Indian Express, intensive Gespräche über Liebe und Partnerschaft. Am 12. November startet die zweite Staffel. Indische Stars und Influencer sprechen über Themen wie Liebeskummer, Polyamorie und Beziehungen am Arbeitsplatz.

Die erste Staffel des Podcast startete im Oktober 2021 und erreichte in den ersten sechs Monaten mehr als 600.000 Aufrufe und eine Platzierung in den Top Ten der indischen Apple-Charts.

Sharma, geboren und aufgewachsen in Deutschland, ist bekannt für ihre Auftritte in Bollywood-Filmen wie „Yeh Jawaani Hai Deewani“ und „Yaariyan“. Vor ihrem Podcast moderierte sie das Lifestyle-Magazin Euromaxx der DW auf Deutsch und Englisch. Vor einem Jahr wurde Sharma Mutter einer Tochter.

Über Love Matters sagt die Moderatorin: „Ich habe es genossen, mit all meinen fabelhaften Gästen zu reden, und ich habe das Gefühl, dass ich persönlich durch die Diskussionen sehr gewachsen bin. Liebe ist für uns nun ein größeres Thema denn je, und ich freue mich sehr über die zweite Staffel.“

In der ersten neuen Folge spricht Sharma mit den beiden Influencern Kareema Barry und Agastha Shah darüber, wie die heutige Generation Z in Indien Dates angeht und Beziehungen führt.

Positives Feedback der Zielgruppe

Das Format stößt in der jungen Zielgruppe auf positive Resonanz: „Über die Themen kann ich mit anderen nicht sprechen, und es ist ein guter Weg, um Orientierung zu bekommen“, so eine Hörerin. „Die heutige Generation braucht so eine Sendung", findet ein User.

Trailer2. Staffel Love Matters.

Love Matters auf ApplePodcasts

Love Matters auf JioSaavn

Love Matters auf Spotify

Evelyn Sharmas Profil bei Instagram