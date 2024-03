Neu konstituierter DW-Rundfunkrat bestätigt Prälat Dr. Karl Jüsten als Vorsitzenden

Am 22.03.24 trat der Rundfunkrat der Deutschen Welle in veränderter Zusammensetzung zur konstituierenden Sitzung zusammen und bestätigte Prälat Dr. Karl Jüsten einstimmig. Jüsten, Leiter des Kommissariats der deutschen Bischöfe – Katholisches Büro in Berlin, ist seit 2002 Mitglied des DW-Rundfunkrats und seit 2014 dessen Vorsitzender. Sibylle Spoo (entsandt vom Deutschen Gewerkschaftsbund) wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Gemeinsam mit DW-Intendant Peter Limbourg bedankte sich Jüsten bei allen bisherigen Mitgliedern, die das Gremium verlassen für den konstruktiven Austausch und die wichtigen Impulse in den letzten Jahren und begrüßte alle neuen Mitglieder.

Der Deutsche Bundestag benannte Marco Wanderwitz (MdB, CDU) als neues Gremienmitglied und Nachfolger von Elisabeth Motschmann. Ebenfalls aus dem Bundestag folgt Helge Lindh (MdB, SPD) auf Dagmar Freitag. Die Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) entsenden Dr. Achim Dercks (stellvertretender Hauptgeschäftsführer der DIHK). Er folgt auf Frank Thewes. Auch Prof. Dr. Dieter Lenzen verlässt das Gremium. Als Nachfolgerin wurde Prof. Dr. Carola Richter (Freie Universität Berlin) von der Hochschulrektorenkonferenz benannt.

Die DW ist Deutschlands internationale Informationsanbieterin. Als unabhängiges Medienunternehmen bringt sie unabhängige Nachrichten und Informationen in 32 Sprachen in alle Welt, damit sich Menschen frei entscheiden können. Im Fokus der Arbeit der DW stehen Themen wie Freiheit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaat, Welthandel und soziale Gerechtigkeit, gesundheitliche Aufklärung und Umweltschutz, Technologie und Innovation. Die TV-, Online- und Radioangebote der DW erreichen jede Woche eine Nutzung von 320 Millionen User Contacts.

Die DW Akademie bildet weltweit Journalistinnen und Journalisten aus, unterstützt die Entwicklung freier Medien und fördert die Verbreitung der deutschen Sprache durch kostenlose Lernangebote.