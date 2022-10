Paneuropäisches Medienprojekt ENTR startet TikTok-Kanal

Der Account entr_en richtet sich an Europäer*innen zwischen 16 und 26 Jahren und damit an ein jüngeres Publikum als auf Instagram, Facebook und YouTube (Zielgruppe zwischen 18 und 34 Jahre). Hosts aus allen ENTR-Partnerländern – Portugal, Polen, Frankreich, Deutschland und Rumänien – produzieren länderspezifische sowie paneuropäische Inhalte und bieten den Usern somit die Möglichkeit, sich mit den Themen zu identifizieren.

Der Kanal hebt die kulturellen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den europäischen Ländern hervor und präsentiert so ein "Europa im Kleinen". Auch aktuelle gesellschaftliche und politische Themen, die junge Menschen bewegen, werden aufgegriffen.

DW ENTR Head of Content Patrick Große und ENTR-Chefredakteurin Ségolène Allemandou, France Médias Monde, übernehmen gemeinsam die Leitung des TikTok-Accounts.

Die Vielfalt Europas hervorheben

Patrick Große: "Auf TikTok wird ENTR noch fokussierter die kulturelle Vielfalt der Länder Europas aufzeigen, mit Klischees aufräumen und Gemeinsamkeiten hervorheben. Dies erreichen wir mit Presentern aus allen ENTR-Projektländern, die eine Verbindung zu den Nutzenden herstellen werden."

ENTR Project Director Patrick Leusch, DW: "ENTR ist ein agiles Projekt, das seine Formate und Themen an die Interessen seiner Zielgruppen in Europa anpasst. Daher geht ENTR den nächsten Schritt und präsentiert informativen Qualitätsjournalismus auf TikTok, der am schnellsten wachsenden Plattform unter jungen europäischen Nutzenden."

Projektpartner Are We Europe unterstützte die Entwicklung des Kanals.

ENTR wird von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt finanziert. Ziel der Medieninitiative ist es, den europäischen Jugendaustausch zu fördern, das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität zu schärfen und gleichzeitig die Perspektivenvielfalt in Europa darzustellen.