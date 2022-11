Persönlich, nah, international: Staffel 3 von "Weil ich eine Frau bin" mit Sanaa Hamdani gestartet

Moderatorin Sanaa Hamdani begrüßt ihre Gäste nicht im Studio, sondern besucht sie dort, wo sie leben und arbeiten: "Mir ist es wichtig, dass ich die Protagonistinnen in ihrer Umgebung begleiten darf."

"Es soll kein Gegenüber von Moderatorin und Gast sein, sondern ein ‚Nebeneinander‘ in einer realen Situation", beschreibt Hamdani die Gespräche mit den Frauen. Ihr sei es wichtig, die Lebensrealität der Frauen darzustellen und zu zeigen, dass Frauen im arabischen Raum und arabische Frauen in Europa ihre Ziele verwirklichen können.

Die aktuelle Staffel knüpft bereits jetzt an den großen Erfolg der ersten beiden Staffeln an und hat wenige Wochen nach dem Start über eine Million Views auf YouTube.

Trotz Hürden: Protagonistinnen kämpfen für ihre Träume

Im Gespräch mit den Gästen hilft es Hamdani, dass sie selbst sich in viele Situationen hineinversetzen kann. Die zweifache Mutter ist für das Format gleichzeitig Projektleiterin und Moderatorin und weiß deshalb, wie herausfordernd es sein kann, alle Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen. Der Austausch mit den Frauen bringt auch ihr neue Einblicke, denn in jeder Folge taucht sie in eine andere Lebensrealität ein: die Ingenieurin, die bei der Deutschen Bahn nun Führungsverantwortung übernimmt oder die Polizistin, die als Kind in ihrer Heimat diesen Beruf nicht ausüben konnte und sich den Traum nun in Deutschland erfüllt. Trotz der unterschiedlichen Geschichten haben alle ihre Gäste eine Sache gemeinsam, sagt Sanaa Hamdani: "Sie alle haben einen starken Willen, viel Ehrgeiz und sind echte Kämpferinnen."

Das Team hat in dieser Staffel 18 Folgen unter Anderem in Jordanien, Frankreich und Deutschland gedreht. Sie begleiteten die Protagonistinnen ein bis zwei Tage lang in verschiedenen Locations. Sei es der Arbeitsplatz, die Wohnung oder ihr Lieblingsort.

Moderatorin und Projektleiterin Sanaa Hamdani

Das Ziel der Sendung ist es, das Leben von Frauen im arabischen Raum, in Deutschland und in Europa darzustellen und Frauen zu inspirieren, die in einer gleichen oder ähnlichen Gesellschaft leben. Dass die Frauen vom Produktionsteam besucht werden und die Show in der Lebensrealität der Gäste stattfindet, wird von der Zielgruppe positiv angenommen: Zahlreiche Zuschauer*innen melden sich beim Produktionsteam, weil sie sich selbst in den Geschichten wiedererkennen oder ihre eigene Geschichte erzählen möchten. Hamdani selbst wird immer häufiger über ihren privaten Instagram-Account von Zuschauer*innen kontaktiert und führt nicht nur während der Sendung, sondern auch darüber hinaus Gespräche mit zahlreichen starken Frauen.

Zukünftig soll "Weil ich eine Frau bin" aber nicht nur Erfolgsgeschichten vorstellen, sondern auch die Schattenseiten des Lebens, geplatzte Träume oder Rückschläge im Leben ihrer Protagonistinnen zeigen. Hamdani und ihr Team wollen schwierige Situationen und Themen beleuchten, um den Dialog zu fördern.

Das Format ist auf Facebook, Instagram und Youtube sowie im TV-Programm der DW vertreten. Zurzeit wird ein TikTok-Kanal schrittweise aufgebaut, um noch mehr junge arabische Frauen zu erreichen.