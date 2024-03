Sandra Petersmann wird Studioleiterin der DW in Delhi

"Ich freue mich sehr, Sandra Petersmann als neue Studioleiterin in Delhi gewinnen zu können. Mit ihrer beeindruckenden journalistischen Laufbahn, ihrer Kompetenz als Investigativjournalistin und ihrer Führungserfahrung wird sie unser Delhi-Team souverän führen", sagt DW- Programmdirektorin Nadja Scholz.

Scholz: "Südasien spielt eine zunehmend wichtige Rolle im globalen Journalismus. Unter der Leitung von Sandra Petersmann werden unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort weiterhin exzellente Arbeit leisten und erstklassigen Journalismus für unsere Zielgruppen liefern."

Sandra Petersmann zu ihrer neuen Aufgabe: "Wir arbeiten im Studio Delhi sprach- und abteilungsübergreifend. Darauf möchte ich aufbauen und mit unserem Team hier in Delhi und auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Chennai im südlichen Bundesstaat Tamil Nadu noch mehr spannende und relevante Geschichten für die DW erzählen."

Zur Person: Sandra Petersmann studierte Politikwissenschaft und Geschichte in Hannover und Johannesburg. 1999 volontierte Petersmann bei der DW und war anschließend als Krisenreporterin in Afrika und Asien tätig, vorwiegend in Afghanistan. 2012 wechselte sie für fünf Jahre als Südasien-Korrespondentin in das ARD-Studio Neu-Delhi. Von 2017 bis 2020 übernahm Petersmann die Leitung Fokusthemen in der DW-Redaktion Politik und Gesellschaft. Seit 2020 leitete Petersmann das Team Recherche und Investigation bei der DW.

