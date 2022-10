"Schuld ohne Sühne" – Buchausgabe von DW Polnisch-Reportagen über NS-Verbrecher erschienen

Die Reihe "Schuld ohne Sühne" (polnisch: "Zbrodnia bez kary") beschäftigt sich mit den Nachkriegskarrieren von NS-Verbrechern. Nun erscheinen 26 Multimedia-Reportagen und Interviews als Sammelband im Verlag Wydawnictwo M aus Krakau. Die Beiträge waren unter anderem für den Deutsch-Polnischen Journalistenpreis nominiert.

Das Gemeinschaftsprojekt der DW und der polnischen Partnerportale Wirtualna Polska (WP) und Interia zeichnet die Lebenswege deutscher NS-Täter und polnischer Kriegsopfer nach. Journalist*innen aus Polen und Deutschland besuchten deren Familien in beiden Ländern. Die Geschichten hinterfragen, wie NS-Kriegsverbrecher ihrer Strafe entgehen konnten und wie ihre Nachkommen mit der Schuld ihrer Angehörigen umgehen. "Es waren ergreifende Begegnungen. Viele haben über Traumata in den Familien berichtet und eine Mauer des Schweigens", so die Projektverantwortliche bei der DW, Katarzyna Domagala-Pereira. Bartosz Dudek, Leiter der Polnisch-Redaktion der DW und Initiator des Projekts: "Die Zusammenarbeit von drei Redaktionen aus Polen und Deutschland war hervorragend und bot die Chance, zwei Perspektiven darzustellen – die der Täter und die der Opfer. Die ungesühnte Schuld deutscher NS-Verbrecher wird für immer ein Fleck in der deutschen Geschichte bleiben – und das Schicksal der Opfer eine Mahnung."

Auf über 500 Seiten dokumentiert "Schuld ohne Sühne" bisher wenig bekannte Geschichten über NS-Täter im von Deutschland besetzten Polen. "Selbst wenn sie sich der juristischen Verantwortung entzogen haben, werden sie sich dem Urteil künftiger Generationen stellen müssen", heißt es im Vorwort. Der Historiker und Professor für Holocaust-Studien am Touro College Berlin Stephan Lehnstaedt schreibt in seiner Rezension: "Ein unverzichtbares Buch zum Verständnis der Deutschen, zu ihren Verbrechen und ihrem Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg."

Die polnische Ausgabe von "Schuld ohne Sühne" ist als E-Book auf der Plattform Legimi verfügbar und ab 25. Oktober im Buchhandel erhältlich.