Vera Möller-Holtkamp wird neue Leiterin des Bereichs Events der Deutschen Welle

"Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Journalismus und internationaler Entwicklungszusammenarbeit wird Vera Möller-Holtkamp eine hervorragende Leiterin für den Bereich Events sein. Insbesondere unser Global Media Forum wird unter ihrer Führung eine vielversprechende Zukunft haben. Ich freue mich außerordentlich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass unsere internationalen Gäste und Partner davon profitieren werden", so Intendant Peter Limbourg. "Ich danke Verica Spasovska für ihre herausragende Arbeit und die langjährige sehr gute Zusammenarbeit."

Vera Möller-Holtkamp ist seit 2004 bei der DW. Nach ihrem Volontariat war sie als Autorin und CvD in verschiedenen Redaktionen tätig. Ab 2011 verlagerte sie ihren Fokus auf internationale Projekte und übernahm die Position des Project Managers und später Program Directors in der DW Akademie, unter anderem mit Projekten in Kolumbien, Guatemala, Nigeria und vor allem in der MENA-Region. Dort leitete sie auch das Außenbüro der DW-Akademie Tunis.