Videoporträts: Market and Audience Insights

DW intern und auf Service ausgerichtet, ist Market and Audience Insights (MAI) Teil von Distribution, Marketing and Technology (DMT).

MAI, das sind vor allem die rund 50 datenhungrigen Menschen, die hier arbeiten. Ihre Vision: die DW Zielgruppe und die Märkte besser zu verstehen - und damit auch besser zu erreichen.

Datenbasiertes Arbeiten ist wertvoll für Journalist*innen und Formate, also auch für die DW. Entscheidungen werden nicht aus dem Bauch heraus getroffen, sondern ihnen liegen relevante Metriken und Fakten zugrunde.

MAI hört genau zu, befragt die Zielgruppe, hostet und wertet die Nutzungsdaten aller DW Plattformen aus und unterstützt als Beratende die DW Kolleginnen und Kollegen und deren Projekte mit maßgeschneiderten Tools, Reports und Communities bei ihrer Arbeit.

All das ist MAI: Insights aus Daten, damit Inhalte richtig ankommen.

Videoporträt: Mehmood Ahmed (Data Engineer)

Data Engineer Mehmood Ahmed baut Pipelines - für Daten. Der 27-jährige kommt aus einer 11 Millionen Stadt in Pakistan und hat in Deutschland seine Master in Data Science gemacht: „Ich biete gerne Data Driven Solutions an und erstelle Dashboards für Analysen“. Innovation und Kreativität sind Mehmoods Antrieb bei der DW.

Videoporträt: Mehmood Ahmed (Data Engineer)

Videoporträt: Anja Waltke (Costumer Experience Manager)

Anja Waltke, wollte schon im Studium wissen, was der Kunde denkt. Die Customer Experience Managerin ist in ständigem Austausch mit den Redaktionen und Zielgruppen. Durch Befragungen der DW Nutzenden weiß sie genau, welche Altersgruppe auf welcher Sprache ein bestimmtes DW Format besonders gern nutzt.

Videoporträt: Anja Waltke (Customer Experience Manager)

Videoporträt: Dr. Dennis Lichtenstein (Insights Manager)

Dr. Dennis Lichtenstein, ist Insights Manager und reist oft selbst in Länder, um die Qualität der Studien vor Ort zu sichern: „Ich erlebe dort den Alltag und lerne, welche Rolle unsere Angebote dort spielen!“ Dadurch gewinnt er wertvolle Erkenntnisse, was die DW vor Ort besser machen kann.

Videoporträt: Dr. Dennis Lichtenstein (Insights Manager)

Videoporträt: Thomas Mayer Rieger (Digital Data Analyst)

Digital Data Analyst Thomas Mayer Rieger interviewt Zahlen. „Wenn eine Redaktion eine tolle Idee hat, kann ich sie mit den Nutzungsdaten unterstützen und schauen, was wie funktioniert hat!“, sagt der 32-jährige Brasilianer. Er liebt an der DW vor allem das internationale Flair.

Videoporträt: Thomas Mayer Rieger (Digital Data Analyst)

Videoporträt: Fabian Lang (Data Scientist)

Mit der Hilfe von Daten in die Zukunft blicken - das macht Data Scientist Fabian Lang. Er analysiert riesige, oft unstrukturiert vorliegende Datenmengen, Big Data eben, und erkennt darin Muster. Studiert hat er Computer Linguistik und beschäftigt sich heute leidenschaftlich mit Chatbots.