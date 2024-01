Willkommen bei der DW

Unser Angebot

Der Visitor Service ermöglicht Medienschaffenden und Partnerinstitutionen der auswärtigen Kulturpolitik und internationalen Zusammenarbeit einen Einblick hinter die Kulissen der DW. Die Besuchsangebote bieten eine Plattform für die persönliche Begegnung und den professionellen Austausch.

Wie begegnet die DW als globale Informationsanbieterin der steigenden Flut von Desinformation und „Fake News“? Was bedeutet Journalismus im Zeitalter Künstlicher Intelligenz? Wie stärkt die DW die Presse- und Meinungsfreiheit weltweit und erreicht sie auch in zensierten Märkten ihr Zielpublikum?

Wir geben Ihnen einen Überblick über die Ziele und Mission der DW und stellen Ihnen die Vielfalt unserer Programmangebote und Verbreitungskanäle vor. Dabei setzen wir die inhaltlichen Schwerpunkte entsprechend Ihrer Interessen. In moderierten Gesprächsformaten mit Expertinnen und Experten der DW zu Ihren Fokusthemen gewinnen Sie Einblicke in Strategie und Tagesgeschäft eines internationalen Senders. Wenn möglich, arrangieren wir auch ein Treffen mit der Sprachredaktion Ihrer Herkunftsregion.

Bei einer Führung durch unsere Standorte können Sie ein Stück deutsche Geschichte erleben: Die weitläufige Architektur des Schürmann-Baus zwischen Rheinaue und UN-Campus in Bonn oder unseren Fernseh-Standort auf dem ehemaligen, denkmalgeschützten Betriebshof der AEG in Berlin Wedding.

DW News Studio in Berlin Wedding

Organisatorisches

Die Besuchsprogramme des Visitor Service können in den Sprachen Deutsch, Englisch und Spanisch, in Bonn zusätzlich auf Französisch, sowie online stattfinden. Sie dauern in der Regel zwei Stunden und sind für Sie kostenfrei. Die Teilnehmendenzahl sollte 15 Personen nicht übersteigen. Sie können die DW werktags am Vor- oder Nachmittag besuchen. Kontaktieren Sie uns und stimmen Sie Ihre individuellen Vorstellungen und Wünsche mit uns ab.

Gern nehmen wir auch eine Einladung in Ihre Institution an, um unser Unternehmen vorzustellen und uns zu Ihren Themenwünschen mit Ihnen auszutauschen.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Anfrage per Mail an: visitor.service@dw.com.

Angesichts begrenzter Kapazitäten und einer großen Nachfrage weisen wir darauf hin, dass eine Vorlaufzeit von mindestens einem Monat ratsam ist. Nennen Sie uns bitte den Namen Ihrer Organisation, die Anzahl der Teilnehmenden und den thematischen Kontext, in dem der Besuch stattfinden soll. Wir organisieren dann Ihr maßgeschneidertes Besuchsprogramm bei der DW.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen lebendigen Austausch.

Ihr Team vom Visitor Service

Bitte beachten Sie: Allgemeine Betriebsbesichtigungen und reguläre Führungen, sowie Angebote für Einzelpersonen können wir leider nicht ermöglichen.

Für alle Fragen, die nicht unmittelbar die Besuchsprogramme betreffen, wenden Sie sich bitte an info@dw.com.