70 Jahre DW: Grußbotschaft von Bundeskanzler Scholz

Im Grußwort bedankt sich der Bundeskanzler für die Arbeit der DW und betont: "Dass Worte frei bleiben, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung äußern können, dass unterschiedliche Meinungen gehört und verbreitet werden, all das gehört zu den vornehmsten Aufgaben der Presse." In vielen Ländern brauche man "großen Mut, um Journalistin oder Journalist zu sein. Für diesen Mut und Ihren Einsatz sage ich Ihnen heute von Herzen vielen Dank."

Bundeskanzler Scholz gratuliert zu 70 Jahren DW

Hier finden Sie die offizielle Pressemappe zum 70-jährigen Bestehen der DW.

Seit 70 Jahren gilt für die DW: Telling it as it is. Der deutsche Auslandssender bietet differenzierten, dialogorientierten Content in 32 Sprachen und ist eine verlässliche Quelle für unvoreingenommene Informationen. Durch die Kombination europäischer Perspektiven mit regionalen Einblicken aus ihren Sprachredaktionen in aller Welt bietet die DW ein breites Programmportfolio, das weltweit auf allen Plattformen – Online, Social Media, Fernsehen, Radio und über ihre eigene Webseite dw.com abrufbar ist.