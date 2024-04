Hier finden Sie Informationen zu den DW Angeboten in Amerika und der Karibik

Unter dem Namen Ihres Landes finden Sie eine Auswahl von Kabelanbietern und Satellitenanbietern, über die Sie Programme der Deutschen Welle empfangen können.

Ein direkter Satellitenempfang ist nur unter besonderen technischen Voraussetzungen möglich. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an info@dw.com.

Eine Übersicht über die verschiedenen Empfangswege unserer Live Streams und des Video on Demand Angebotes finden Sie unter "Digital und Mobil".

Bitte beachten Sie, dass das deutsche Programm in den USA und in Kanada nicht über Live Stream sondern nur über lokale Anbieter empfangen werden kann.