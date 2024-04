Hier informieren wir Sie über die DW Angebote in Afrika.

In unserer Länderübersicht finden Sie lokale Kabelanbieter und Satellitenanbieter, über die Sie Programme der Deutschen Welle empfangen können.

Die Möglichkeiten zum Direktempfang des englischen und arabischen Programms über Satellit in Afrika können Sie unter "Satellitenempfang in Afrika, im Nahen und Mittleren Osten" entdecken.

Bitte beachten Sie, dass das deutsche Programm in Afrika nur über lokale Anbieter oder per Livestream empfangen werden kann.

Im Bereich "Digital und mobil" finden Sie Links zu den verschiedenen Empfangswegen der Live Streams und des Video on Demand Angebotes.