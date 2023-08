Einstellung des deutschen TV Kanals zum 01.01.2024

Das Programmangebot der DW wird stärker auf die Fokusthemen der DW ausgerichtet, unter anderem Presse- und Meinungsfreiheit, Demokratie und Menschenrechte. Diese Themen sind insbesondere für Nutzende in Ländern, in denen die Pressefreiheit eingeschränkt ist, relevant. Aus diesem Grund stärken wir auch die DW-Sprachen, die Nutzende direkt vor Ort erreichen.

Die Strategie der DW, die Produktion vor allem in diesen Ländern auf digitale Plattformen zu verlagern, ist entscheidend für den Erfolg unserer Formate. Daher setzen wir für die zukünftige Verbreitung unserer Inhalte verstärkt auf digitale On-Demand-Angebote.

In diesem Zusammenhang werden unsere TV-Angebote überarbeitet oder die Ausstrahlung – wie im Fall des deutschen Programms – eingestellt.

Zunächst wird der Kanal DW Deutsch vom 01.09.2023 bis zum 31.12.2023 durch den Kanal DW Deutsch+ ersetzt. Zum 01.01.2024 wird der Kanal DW Deutsch+ ebenfalls eingestellt.

Hierdurch können sich Änderungen in den bisher gewohnten Empfangszeiten von Sendungen ergeben. Sie können sich die wöchentliche Programmvorschau für DW Deutsch+ (bis 31.12.23) hier herunterladen, um sich über die in diesem Zeitraum gültigen Sendezeiten zu informieren: https://corporate.dw.com/de/programm-vorschauen/s-12594



Inhalte in deutscher Sprache wird es ab 2024 weiterhin als On-Demand-Angebot geben – für Sie jederzeit abrufbar, zu spannenden Themen und in der Qualität, die sie von der DW kennen.

Wir bitten hierfür um Verständnis und freuen uns, wenn Sie unsere vielfältigen deutschsprachigen Angebote auch weiterhin auf dw.com, über unsere Apps, oder über unsere YouTube- und weitere Social-Media-Kanäleabrufen.



Die Empfangsinformationen für einzelne Länder werden Anfang 2024 aktualisiert, sobald final feststeht, welche Partner alternative Programme der DW übernehmen.