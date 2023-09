Beethovenfest 2023: Innovative neue Formate

Gemeinsam mit dem Beethovenfest hat die DW das Format Tiny House Concert entwickelt, in dem der Intendant des Beethovenfests, Steven Walter, junge renommierte Künstlerinnen und Künstler in sein Tiny House in der Nähe von Bonn zum Austausch und Musizieren einlädt.

"Unsere langjährige Zusammenarbeit mit dem Beethovenfest wird nun mit einem neuen Projekt weiter bereichert: dem Videoformat Tiny House Concert. Die Videoreihe, die wir gemeinsam mit ARD Kultur produzieren, will Klassik für Einsteiger vermitteln und wendet sich an ein internationales Publikum zwischen 18 und 50 Jahren," erklärt Rolf Rische, DW Director Culture and Documentaries.

Vorbereitungen für die neue Reihe "Tiny House Concerts".

Campus-Projekt

Seit über zwanzig Jahren veranstalten das Beethovenfest Bonn und die DW das gemeinsame Campus-Projekt – als Brückenschlag und kulturelle Plattform für die Begegnung junger Musikerinnen und Musiker aus aller Welt.

In diesem Jahr stehen zwei Länder im Fokus, in denen vor allem Frauen um ihr Recht auf gesellschaftliche Teilhabe und (kulturelle) Selbstbestimmung ringen: Afghanistan und Iran.

Das Campus-Konzert findet am 14. September um 19 Uhr in der Aula der Universität Bonn statt. Das Konzert bieten Musikerinnen und Musiker vom Afghanistan National Instuitute of Music gemeinsam mit dem Bundesjugendorchester und den aus Iran stammenden Musikerinnen der Barenboim-Said Akademie (Berlin) dar. Die Gruppe aus Afghanistan probt seit über einem Jahr im Exil in Portugal. Die musikalische Leiterin des Projekts ist die Komponistin, Dirigentin und Sängerin Cymin Samawatie.

Streaming-Angebot

Wie in den vergangenen Jahren begleitet die DW alle Aktivitäten des Campus-Projekts medial in mehreren Sprachen, u.a. Deutsch, Englisch, Russisch, Ukrainisch, Spanisch, Chinesisch und Polnisch.

Darüber hinaus überträgt die DW fünf ausgewählte Konzerte des Beethovenfests live auf dem YouTube-Kanal DW Classical Music. Der Kanal hat knapp 300.000 Abonnentinnen und Abonnenten.