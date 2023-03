DW Faktencheck: Das ist unser Team

Das Faktencheck-Team der DW gehört zum Content Pool, der Teil der Chefredaktion ist. Das Team wurde 2020 als Antwort auf die kursierende Desinformation während der Corona-Pandemie gegründet und veröffentlicht die Faktenchecks online, im TV, auf YouTube, Instagram, Facebook und Twitter. Alle Teammitglieder sind speziell für das Prüfen von Fakten qualifiziert und arbeiten mit digitalen Recherche-Tools. Das Team teilt sein Wissen in den Bereichen Verifizierung sowie Fact Checking unter anderem in Schulungen und Workshops.

Anwar Ashraf (Video-Journalist/Autor): Anwar Ashraf ist Video-Journalist und Gründungsmitglied des DW-Faktencheck-Teams. Der Fokus seiner Arbeit liegt auf sozialen Themen und Menschenrechten. Für die DW hat Anwar verschiedene Videoformate mitentwickelt, u.a. die Faktencheck-Erklärvideos. Nach einem Studium der Geschichte und einem Diplom in Journalistik in Indien arbeitet Anwar seit 25 Jahren als Journalist und Trainer. Seine Trainingsschwerpunkte sind Visual Storytelling und Videoproduktion.

Rachel Baig (Redakteurin): Rachel Baig ist Journalistin und Medientrainerin bei der DW und der DW Akademie, hauptsächlich im Nachrichtenteam. Seit 2020 ist sie Mitglied des Faktencheck-Teams der DW und moderiert das Faktencheck-Format für YouTube auf Englisch. Zudem ist sie für die Fortbildung der DW Kolleg*innen im Bereich Verifizierung und Faktencheck zuständig. Sie begann 2011 ihr Fremdsprachenvolontariat bei der DW. Zuvor studierte sie in Paderborn und La Laguna Anglistik und Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Postcolonial Studies. Als Medientrainerin hat sie in Pakistan, Namibia, Äthiopien und der Mongolei Faktencheckgruppen bei der Gründung unterstützt.

Ines Eisele (Redakteurin): Ines Eisele hat Germanistik und Romanistik in Köln sowie Journalistik in Leipzig studiert. Bei der Deutschen Welle absolvierte sie ihr Volontariat. Danach war sie unter anderem für die Online-Nachrichten und die Social-Media-Redaktion der DW tätig. Weitere Stationen waren die Nachrichtenseite für MigrantInnen Infomigrants, des WDR und die unabhängige Faktencheck-Plattform Stimmtdas.org. Mittlerweile arbeitet Ines im DW-Faktencheck-Team als Channel Managerin für die deutsche Seite sowie als Autorin für Online-Artikel und Videos. Ihr Schwerpunkt liegt auf gesellschaftlichen Themen und regional auf Brasilien, wo sie einige Zeit verbracht hat.

Tetyana Klug (Redakteurin, Autorin): Tetyana Klug ist in der Ukraine geboren. Sie hat Anglistik, Deutsch und Weltliteratur in Kiew sowie Medien- und Kulturanalyse in Düsseldorf studiert. 2008 absolvierte sie die Talentwerkstatt "WDR grenzenlos". Nach Hospitationen bei WDR und ZDF kam sie zur DW, wo sie 2011 das Volontariat absolvierte. Anschließend war sie im Video-Team der Ukrainisch-Redaktion der DW tätig. Nach der rechtswidrigen Annexion der Krim durch Russland und nach dem Kriegsausbruch in der Ostukraine 2014 entwickelte sie das Faktencheck-Videoformat für die Ukrainisch-Redaktion. 2020 wurde Tetyana Klug Teil des neu gegründeten Faktencheck-Teams der DW. Ihr Fokus liegt auf den Themen Osteuropa-Politik, Fake News und staatliche Propaganda.

Astrid Prange de Oliveira (Autorin): Astrid hat für drei Nachrichtenagenturen, vier Tageszeitungen und drei Wochenzeitungen gearbeitet. Als Lateinamerika-Korrespondentin der Berliner Tageszeitung taz berichtete die Historikerin acht Jahre lang aus Südamerika. Nach ihrer Rückkehr suchte sie zeitweise als Campaignerin für Kinderrechte bei UNICEF eine neue Herausforderung. Für die Deutsche Welle arbeitet sie seit 2013 mit den Schwerpunkten Globalisierung, Religion und Lateinamerika und erklärt ihre zweite Heimat einem internationalen Publikum. Für ihre Arbeit wurde sie mit dem Lorenzo Natali Preis der EU-Kommission für Menschenrechte und dem Medienpreis Entwicklungspolitik ausgezeichnet. Seit 2016 ist sie Dozentin des Studienprogramms Medien an der Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH) in Frankfurt.

Uta Steinwehr (Redakteurin, Autorin): Uta Steinwehr ist seit der Gründung Teil des Faktencheck-Teams. Bei der Deutschen Welle fing sie 2015 mit dem Volontariat an, inzwischen arbeitet sie als Redakteurin und Autorin in verschiedenen Bereichen der DW. Zuvor studierte sie Afrikastudien und Journalistik an der Universität Leipzig mit Stationen in Großbritannien, Kenia und Tansania. Inhaltlich liegt ihr Schwerpunkt auf gesellschaftlichen Themen, regional auf Afrika.

Silja Thoms (Autorin): Silja Thoms hat Journalistik und Politikwissenschaft an der Technischen Universität Dortmund und am Institut d´études politiques (Sciences Po) in Toulouse studiert. Nach Hospitanzen, unter anderem beim ZDF und bei arte, arbeitete sie hauptsächlich als freie Mitarbeiterin für die Polit-Talkshow "hart aber fair" (ARD). Während ihres Volontariats bei der DW schrieb und filmte sie für unterschiedliche Redaktionen in Bonn, Berlin und Washington. Seit März 2023 ist sie bei der DW als Redakteurin tätig und recherchiert und schreibt unter anderem für das Faktencheck-Team.

Jan D. Walter (Autor): Jan D. Walter ist ausgebildeter Versicherungskaufmann, diplomierter Regionalwissenschaftler und Self-made-Journalist. Bei der Deutschen Welle hat er zunächst für die brasilianische Redaktion gearbeitet und dort unter anderem über Gesellschafts- und Nachhaltigkeitsaspekte der Fußball-WM 2014 berichtet. Seit 2015 steht er als Redakteur und Autor in Diensten der Zentralredaktion, schreibt gelegentlich für das Wirtschaftsressort und ist seit Mitte 2022 Mitglied des DW-Faktencheckteams. Als Freelancer arbeitet Jan Walter auch für Unternehmen verschiedener Branchen, zum Beispiel als Autor von Fachartikeln für verschiedene Akteure des Energiesektors.

Kathrin Wesolowski (Autorin): Kathrin Wesolowski hat Journalistik und Anglistik an der TU Dortmund und an der Tec de Monterrey in Mexiko studiert. Ihr Volontariat absolvierte sie beim Hessischen Rundfunk. Bisher arbeitete Kathrin Wesolowski als freie Journalistin unter anderem für Arte, NBC, den dpa-Themendienst, den HR und den WDR. Ihre Arbeit als Faktencheckerin startete sie 2019 bei einer Recherchereise in Georgien und arbeitete 2020 als Faktencheck-Redakteurin für das Recherchezentrum Correctiv. Seit Anfang 2021 ist Kathrin Teil des DW-Faktencheckteams und arbeitet zudem als freie Autorin für die DW, vor allem im Bereich Video und Online, und gibt Workshops zu Faktenprüfung und Propaganda. Ihre Themenschwerpunkte sind Internationales, Gesellschaft, Politik und Faktenchecks. Am liebsten recherchiert sie im Ausland, bisher unter anderem in Brasilien, Myanmar und Georgien.

Joscha Weber (Redaktionsleiter): Joscha Weber gründete 2020 das Faktencheck-Team der DW und leitet es seitdem. Er moderiert das Faktencheck-Videoformat, arbeitet für Online, TV sowie Social Media und entwickelte die Faktencheck-Formate der DW. Außerdem ist er Trainer für Fact-Checking und digitale Recherche. In Trainings, Workshops und Vorträgen schulte er bereits Journalist*innen und Studierende in Moldau, Usbekistan, Marokko, Kambodscha und Deutschland in der Verifizierung. Zuvor studierte er in Münster und Aix-en-Provence Kommunikation, Politik und Geschichte, arbeitete unter anderem für den WDR und die dpa, volontierte bei der DW und leitete acht Jahre lang den Digitalbereich der DW-Sportredaktion.