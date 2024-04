DW mobil nutzen

Welche Möglichkeiten gibt es, die Deutsche Welle über ein mobiles Endgerät zu nutzen?

Nachrichten, TV- und Multimedia-Angebote können auf der Webseite dw.com/german und über unsere App DW Breaking World News App für iOS- und Android-Geräte abgerufen werden. Weitere Informationen und die Links zu den App Stores finden Sie hier.

Gibt es eine mobile Version von dw.com?

Die Webseite dw.com/german ist für mobile Endgeräte optimiert und passt sich automatisch unterschiedlichen Bildschirmgrößen an.

Welche Themen und Inhalte bietet dw.com an?

Unsere Webseite dw.com/german bietet weltweit aktuelle Themen aus den Regionen Asien, Afrika, Deutschland, Europa, Lateinamerika, Nahost und Nordamerika. Weitere Themen und Ressorts sind Innovation, Gesundheit, Klima, Menschenrechte und Migration, Kultur, Sport, Wirtschaft, Wissen&Umwelt.

Für weitere Themen aus einer bestimmten Rubrik sowie für tagesaktuelle Videos können Sie im Menü oben rechts die gewünschte Kategorie auswählen.

Die Webseite dw.com wird immer in einer falschen Sprache angezeigt. Was kann ich tun?

Um eine andere Sprache auszuwählen, klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Webseite auf das Menü.

Scrollen Sie bis zum Ende des Menüs.

Hier können Sie die gewünschte Sprache einstellen.

Um die gewünschte Sprache dauerhaft für dw.com einzustellen, müssen Sie Cookies in Ihren Browsereinstellungen zulassen. Es erscheint ein Hinweistext mit der eingestellten Sprache und der Frage, ob die Einstellung richtig ist. Klicken Sie auf "no", dann können Sie die richtige Sprache einstellen. Diese Auswahl sollte automatisch in den Einstellungen gespeichert bleiben.

In der DW Breaking News App können Sie die Sprache über das App-Menü in der unteren rechten Ecke ändern.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.