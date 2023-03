ENTR: Erfolgreiche paneuropäische Medieninitiative wird ausgeweitet

Das paneuropäische Projekt erreicht die junge Zielgruppe (18-34 Jahre) über Instagram, TikTok, Twitter und YouTube jetzt mit neuen Partnern und in vier zusätzlichen Sprachen: Niederländisch, Slowakisch, Bulgarisch und Ungarisch. Fortgesetzt wird der Content auf Englisch, Deutsch, Französisch, Portugiesisch, Polnisch und Rumänisch.

DW-Intendant Peter Limbourg: "ENTR überwindet Grenzen und zeigt ein gemeinsames Europa, das durch kulturelle Vielfalt geprägt ist. Das Projekt ist ein einzigartiger Erfolg internationaler Zusammenarbeit, und die steigenden Nutzungszahlen bestätigen, wie relevant europäische Themen für junge Menschen in der EU sind."

Im Januar 2023 erreichte ENTR über alle Plattformen und Sprachen zusammen über 19,6 Millionen Seiten- und Videoabrufe und damit mehr als dreimal so viele wie im Januar 2022. Über den TikTok-Kanal, der im Oktober 2022 startete, erreicht ENTR inzwischen fast 14.000 Follower.

Patrick Leusch, ENTR Project Director: "Mit der Ausweitung auf zehn europäische Sprachen erreichen wir mit ENTR ein wichtiges Ziel, das wir uns zu Beginn des Projektes gesetzt haben. Das motiviert unser gesamtes paneuropäisches Team und zeigt, wie dynamisch sich ENTR weiterentwickelt und wächst."

Weitere Finanzierung gesichert

ENTR wird seit dem Start im März 2021 von der EU-Kommission und dem Auswärtigen Amt finanziert; die Finanzierung ist bis Juli 2024 gesichert.

ENTR nimmt Themen in den Blick, die junge Menschen beschäftigen: Alltagsthemen wie Ausbildung, Arbeit und Studium, gesellschaftliche Themen wie Solidarität, Migration und Gerechtigkeit, und politische Angelegenheiten wie Demokratie und Frieden in Europa. So gehören zu den Beiträgen auf Instagram rund um den Krieg in der Ukraine beispielsweise eine Timeline der Ereignisse, ein Videotagebuch über die Flucht aus dem Land sowie ein Beitrag zu ukrainischen Frauen und ihren Hoffnungen für die Zukunft.

Im neuen Format "Moodring" diskutieren je zwei Teilnehmer*innen pro Folge kontroverse Themen und handeln kulturelle Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten zwischen jungen Menschen in Europa aus.

In der ersten Folge von "Moodring" geht es um die Frage, ob es Freundschaften zwischen Juden und Arabern geben kann.

Neben der Deutschen Welle (DEUTSCHLAND), die das Projekt koordiniert, und France Médias Monde (FRANKREICH) sind folgende Partner an ENTR beteiligt:

DEUTSCHLAND: Genshagen Stiftung

PORTUGAL: RTP ( Rádio e Televisão de Portugal)

POLEN: RASP (Ringier Axel Springer Polska )

RUMÄNIEN: RFI România (France Médias Monde Group) und G4 Media (Group 4 Media Freedom and Democracy)

NIEDERLANDE : Are We Europe

SLOWAKEI : Actuality.sk

BULGARIEN: dir.bg

UNGARN : HVG

ENTR wird von der Europäischen Union und dem Auswärtigen Amt finanziert. Ziel der Medieninitiative ist es, den europäischen Jugendaustausch zu fördern, das Bewusstsein für eine gemeinsame Identität zu schärfen und gleichzeitig die Perspektivenvielfalt in Europa darzustellen.