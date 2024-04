Fragen zur DW App

Welche Apps bietet die Deutsche Welle an?

Die DW bietet Applikationen für iOS- und Android-Geräte an.

Die DW Breaking World News App unterstützt Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem.

Wir empfehlen stets, die aktuellste Version der Betriebssysteme zu nutzen.

Über die Apps können Sie aktuelle Nachrichten, TV-Angebote, Audios und Videos abrufen.

Mehr Informationen und die kostenlosen Downloads finden Sie hier.

Weitere Apps wie unsere Deutschlern-Apps und die World Heritage 360 App finden Sie in den jeweiligen App Stores.

Google Play Store

Apple Store

Die App Inhalte werden in einer falschen Sprache angezeigt. Was kann ich tun?

In der DW Breaking News App können Sie die Sprache über das App-Menü in der unteren rechten Ecke ändern.

Ich habe Schwierigkeiten mit der DW App. Was soll ich tun?

Bei Anregungen oder Kritik zur App, schreiben Sie uns eine E-Mail an info@dw.com.

Damit wir Ihnen eine schnelle und präzise Antwort geben können, geben Sie uns bitte folgende Informationen:

1. Welches Betriebssystem und welche Betriebssystemversion nutzen Sie?

Zum Beispiel: Android 14.1 oder iOS 16.1.

2. Auf welchen Gerätetyp und welche Gerätebezeichnung beziehen Sie sich?

Beispielsweise: Tablet – Samsung Galaxy S4 oder iPad Mini etc.

3. Welche Version der DW App nutzen Sie?

Die App-Version finden Sie unter den Einstellungen innerhalb der DW App.

4. Welche Sprache haben Sie eingestellt und in welchem Land befinden Sie sich?

5. Beschreiben Sie bitte kurz die Situation, in der der Fehler auftrat, und schicken Sie einen

Screenshot der Fehlermeldung oder der angezeigten Darstellung mit.

Welche Kosten entstehen für mich, wenn ich die DW App verwende?

Die Nutzung der App ist für Sie kostenlos – Sie zahlen nur den mobilen Datentransfer Ihres Mobilfunk-Providers.

Bitte beachten Sie, dass bei der Benutzung von Apps und mobilen Webseiten Kosten für den Datentransfer anfallen, die abhängig von Ihrem Provider sind. Nutzerinnen und Nutzer sollten daher eine Flatrate in Erwägung ziehen.

