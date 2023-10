News Media Scan by DW – Deutsche Welle und OONI launchen neue App

Viele Regionen der Welt sind von Internetzensur betroffen, was den Zugang zu Nachrichten und Informationen erschwert. Mit News Media Scan by DW können sich Nutzende in dem Land, in dem sie sich aufhalten, eine Liste der dort verfügbaren sowie geblockten Nachrichtenanbieter anzeigen lassen.

Und so funktioniert die App: Webseiten von Nachrichten- und Informationsanbietern werden von der App aufgerufen. Die Daten über die technische Erreichbarkeit der jeweiligen Seiten werden an OONI übermittelt, wo sie gesammelt und ausgewertet werden. Die analysierten Daten zur Erreichbarkeit oder Blockierung bestimmter Webseiten können dann von den Nutzenden eingesehen werden.

Die Testlisten werden ausschließlich vom Input der Nutzenden generiert und weder durch OONI noch die Deutsche Welle kuratiert. Hiermit wird volle Transparenz über die Verfügbarkeit von Nachrichten- und Informationsseiten im jeweiligen Land gewährleistet.

"Als internationales Medienunternehmen haben wir mit OONI bereits in verschiedenen Projekten zur Erkennung von Zensur zusammengearbeitet", sagt Guido Baumhauer, DW Managing Director Distribution, Marketing and Technology. "Die Entwicklung einer App, die diese Art von Transparenz über die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit von Nachrichten und Informationen auf der ganzen Welt bietet, war der nächste logische Schritt in unserer Zusammenarbeit."

Gemeinschaftsprojekt zur Erkennung und Entgegenwirkung von Zensur

News Media Scan by DW ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen der DW und OONI. Das Open Observatory of Network Interference (OONI) ist ein gemeinnütziges freies Softwareprojekt, das durch das Tor-Projekt entwickelt wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, dezentralisierte Bemühungen zur Dokumentation von Internetzensur auf der ganzen Welt zu fördern. Die DW und OONI pflegen seit mehreren Jahren einen engen Austausch rund um das Thema Zensur im Internet.

Arturo Filastò, Projektleiter bei OONI: "Der Zugang zu Nachrichtenseiten ist in vielen Ländern eingeschränkt, was einen großen Einfluss auf das Recht der Menschen hat, auf Informationen zuzugreifen. In Zusammenarbeit mit der DW freuen wir uns, die News Media Scan App auf den Markt zu bringen. Sie ermöglicht es der Öffentlichkeit, Beweise für die Zensur von Nachrichtenmedien zu dokumentieren und zu sammeln, um ein freies und offenes Internet auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Es ist ein wichtiges Ziel der DW, Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu freien Informationen zu ermöglichen und dabei zu unterstützen, Zensur entgegenzuwirken. Als erster internationaler Medienpartner von OONI unterstützt die DW das Projekt mit ihrer umfassenden Expertise als Beratungsinstanz zu den Themen Zensurumgehung, Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit.

Die App ist zunächst in englischer Sprache für Android-Geräte im Google Play Store kostenlos erhältlich.