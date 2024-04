Wo finde ich die Newsletter der Deutschen Welle und wie kann ich sie abonnieren?

Das Anmeldeformular für die Newsletter ist am Fuß der Seite dw.com zu finden.

Hier können Sie einen oder mehrere Newsletter, die Sie abonnieren möchten, auswählen (Häkchen setzen). Anschließend klicken Sie auf "Bestellen". In dem sich öffnenden Formular geben Sie Ihre Daten ein, klicken auf "Abschicken" – und schon haben Sie den oder die Newsletter bestellt.

Im Anschluss erhalten Sie eine Nachricht an die angegebene E-Mail-Adresse. In dieser muss noch einmal über einen Link die E-Mail-Adresse bestätigt werden. Diese Bestätigung beugt dem Missbrauch der E-Mail-Adresse durch Dritte vor.



Die Anmeldemasken für weitere Sprachangebote finden Sie weiter unten aufgeführt.

Wie ändere ich die E-Mail-Adresse für mein Newsletter-Abo?

Aufgrund eines Providerwechsels wurde diese Funktion vorübergehend abgeschaltet.

Wir bitten Sie, sich – bis zur Wiedereinführung der Funktion – mit Ihrer neuen E-Mail-Adresse für die gewünschten Newsletter neu zu registrieren.

Warum wird ein abonnierter Newsletter nicht mehr zugeschickt?

Die Deutsche Welle ist bemüht, eine bestmögliche Zustellung der Nachrichten zu gewährleisten.

Sollte Ihnen der Newsletter dennoch einmal nicht zugestellt werden, prüfen Sie bitte zunächst, ob der Newsletter möglicherweise in Ihrem Spamordner eingegangen ist oder ob Sie ihn versehentlich abbestellt haben.

Werden die Newsletter regelmäßig als Spam markiert, fügen Sie die Absenderadresse zu Ihren Kontakten hinzu und legen Sie diese als vertrauenswürdigen Absender fest.

Wie kann ich die DW Newsletter abbestellen?

Der Link zum Abbestellen eines Newsletters befindet sich nicht auf der Newsletter-Webseite, sondern in jeder Ausgabe des Newsletters, den Sie abonniert haben.

In jedem Newsletter, den Sie erhalten, gibt es im unteren Bereich der Seite die Möglichkeit, diesen jederzeit wieder abzubestellen.

Ihre Frage ist hiermit noch nicht beantwortet? Kontaktieren Sie uns.