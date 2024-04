Empfang über Lokale Partnerstationen

Darüber hinaus kann es weitere Stationen geben, die Programme der Deutschen Welle übernehmen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Provider, ob DW Programme angeboten werden.

St. Kitts & Nevis

Keine aktiven Partnerstationen.

St. Lucia

Keine aktiven Partnerstationen.

St. Maaten

Englischer Kanal DW English

Telem Group of Companies /

St. Maarten Telecommunication Operating Company N.V.

St. Vincent und die Grenadinen

Keine aktiven Partnerstationen.

Trinidad & Tobago

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Trinidad & Tobago

Turks- und Caicosinseln

Keine aktiven Partnerstationen.

Uruguay

Spanischer Kanal DW Español

DIRECTV Uruguay

Punta Cable

USA

Englischer Kanal DW English

KSMQ Public Service Media Inc. 15.2

Northern California Public Media /KPJK 60.4

PBS 12.3 (Colorado Public Television) - KBDI

Ventura Broadcasting Co

WDSC TV 15 / Daytona State College

WQPT 24.2 /Western Illinois University

Ausgewählte englische Sendungen über PBS-Stationen:

Rund 370 PBS Stationen und Public Acces Stationen in den USA haben einzelne DW Sendungen in ihr Programm aufgenommen. Bitte erkundigen sie sich bei Ihrem Provider oder ihrer lokalen PBS-Station, ob DW Programme angeboten werden.

Der landesweit von vielen PBS Stationen ausgestrahlte Kanal World strahlt unter anderem die DW Nachrichtensendung "DW News" um 17.30 Uhr ET sowie "The Day" um 23.30 ET aus.

Venezuela

Keine aktiven Partnerstationen.

Informationen zum Direktempfang über Satellit:

Die allgemeine und lokale Verfügbarkeit kann sich je nach Region und Sprache in Amerika und in der Karibik unterscheiden. Bitte schreiben Sie daher eine E-Mail an info@dw.com und nennen die gewünschte Programmsprache und das Land.

Informationen zum Empfang der Livestreams und des Video on Demand Angebotes.