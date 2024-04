Sprachassistenten

Über diese Sprachbefehle können Sie auf den unterstützten Smartspeakern Audionachrichten der DW abrufen.

In den Sprachbefehlen kann "DW" jeweils durch "Deutsche Welle" ersetzt werden.

Amazon Alexa

Deutsch: "Alexa, was sind die Nachrichten", „Alexa, Was ist meine tägliche Zusammenfassung?"

Englisch: "Alexa, what's in the news?", "Alexa, play my Flash Briefing",

Spanisch: "Alexa, ¿cuáles son las noticias (del día)?", "Alexa, pon el resumen de noticias."

Für Amazon Alexa müssen Sie vorab die Quelle in der Alexa-App auf Ihrem Mobilgerät konfigurieren. Eine Anleitung finden Sie auf dieser Seite als Video und Bilderanleitung.



Apple Siri

Englisch:"Hey Siri, play me the news from DW"; "Hey, Siri, play me the news from Deutsche Welle"; "Hey Siri, play me the news from DW English"

Spanisch:"Hola Siri, dame las noticias de DW", "Oye Siri, ¿Cuáles son las noticias de DW?"



Deutschsprachige Audionachrichten sind auf dieser Plattform nicht verfügbar, es können jedoch deutsche Sprachbefehle genutzt werden, um auf die englischen Audionachrichten zuzugreifen.



Google Assistant

Englisch: "OK Google, open DW News", "OK Google, play DW News"

Spanisch: "OK Google, escuchar las noticias de DW.", "OK Google, Ponme las noticias de DW.", "¿Cuáles son las últimas novedades de DW?"



Deutschsprachige Audionachrichten sind auf dieser Plattform nicht verfügbar, es können jedoch deutsche Sprachbefehle genutzt werden, um auf die englischen Audionachrichten zuzugreifen.

Anleitungen: Alexa-App auf Ihrem Mobilgerät konfigurieren

Videoanleitung - DW Audionachrichten auf Amazon Alexa

Bilderanleitung

Öffnen Sie die Alexa App auf Ihrem Mobilgerät. Tippen Sie unten rechts auf "Mehr".

Tippen Sie auf Einstellungen.

Scrollen Sie bis zum Punkt "Neuigkeiten". Tippen Sie hierauf.

Die Einträge unter "Tägliche Zusammenfassung" anpassen. Tippen Sie bei "Tägliche Zusammenfassung" auf "Bearbeiten".

Tippen Sie auf das Plus bei "Inhalt hinzufügen".

Klicken Sie auf die Lupe oben rechts. Suchen Sie nach "DW" und wählen den angezeigten Skill "DW Aktuelle Nachrichten".

Aktivieren Sie den Skill. Hierfür klicken Sie auf die Schaltfläche "Zur Verwendung aktivieren".

Tippen Sie noch einmal auf Einstellungen. Dort können Sie weitere Anpassungen vornehmen.

Damit die DW Nachrichten bei Eingabe des Sprachbefehls "Alexa, was sind die Nachrichten?" oder "Alexa, was ist meine tägliche Zusammenfassung?" als erstes aufgerufen werden, ziehen Sie den Eintrag an die oberste Position.

Tippen Sie auf "Bearbeiten", sortieren Sie die Quellen wie gewünscht und speichern mit "Fertig".