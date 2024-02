Sustainability Management bei der DW

Seit 2019 viel erreicht: Klimaschutzziel nachgeschärft

Die Dienstreisekilometer konnten um 70% abgesenkt werden und die Inlandsflüge sogar um 91% (als Ziel hatte sich die DW 80% gesetzt). Im gleichen Zeitraum hat sich der Anteil der klimafreundlicheren Zugreisen an den Dienstreisen verdoppelt. Auch der Energieverbrauch konnte signifikant reduziert werden. Der Papierverbrauch sank um mehr als die Hälfte. Insgesamt hat die DW so eine Minderung der Treibhausgasemissionen von 60% gegenüber dem Basisjahr 2019 erreicht. Angesichts dieser Entwicklung hat die DW ihr Reduktionsziel für das Jahr 2030 nachgeschärft und will ihre Emissionen bis dahin dauerhaft halbieren. Auf eine Kompensation mit CO2-Zertifikaten verzichtet der Auslandssender bewusst und investiert lieber direkt in Minderungsmaßnahmen.

Die Corona-Pandemie hat vieles beschleunigt. Als Dienstreisen nur noch eingeschränkt möglich waren, führte dies zu Tempo bei der Digitalisierung. Dank Teams-Schalten musste dann wiederum weniger gereist werden, auch nach der Pandemie. Daneben hat die DW aber auch eine Reihe von Minderungsmaßnahmen umgesetzt: LED-Beleuchtung in allen Berliner Studios, effiziente Klimatisierung im Rechenzentrum, Ladesäulen für E-Fahrräder, Bewegungsmelder in WCs, Abschalten von Warmwasser, Heiztemperatur-Obergrenzen, Standby-Einstellungen für Arbeitsrechner und Monitore, optimierte Mülltrennung sowie neue Dienstreiseregeln und Beschaffungsprozesse.

Ausgezeichnet für Vielfalt und Chancengleichheit

Der Anteil der Frauen an den Mitarbeitenden insgesamt liegt bei 51% und im Top-Management ist er sogar auf 55% angestiegen. Mittlerweile gibt es an beiden Standorten ein Eltern-Kind-Büro. In einer neuen Inklusionsvereinbarung verpflichtet sich die DW zu 8% Beschäftigung von Menschen mit Behinderung (statt der gesetzlichen Mindestanforderung von 5%). Die DW wurde mit dem Berliner Inklusionspreis für ihre inklusive Ausbildung ausgezeichnet und erhielt zudem im Jahr 2021 den Pride Champion in Silber und im Jahr 2023 in Gold als besonders queer-freundliches Unternehmen.

Strukturen des Nachhaltigkeitsmanagements aufgebaut

Schon früh wurden in der DW selbst auch die Weichen für Nachhaltigkeit in der Rundfunkanstalt selbst gestellt. „Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern eine Notwendigkeit,“ bekräftigt Barbara Massing, Managing Director Business Administration, „Wir haben in der DW hierfür schon früh Weichen gestellt. Den ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten fühlen wir uns verpflichtet, aus Gründen der Glaubwürdigkeit, aber auch um die DW zukunftssicher zu positionieren.“ Eine eigene Abteilung Sustainability Management hat das Nachhaltigkeitsmanagement mittlerweile strategisch aufgesetzt und in den Unternehmenszielen verankert. Die verschiedenen Unterthemen wie Energiemanagement, Mobilität, Green production, Green IT, Eventmanagement, Vielfalt und Inklusion sind breit auf mehreren kompetenten Schultern der Fachexpertinnen und -experten verteilt. Ein regelmäßiger Austausch mit den Landesrundfunkanstalten der ARD-Gruppe ermöglicht zudem Synergien.

Nachhaltige Unternehmenskultur

In der DW binden wir nachhaltige Werte und Verhaltensweisen in unseren Arbeitsalltag ein. Durch interne Kommunikationskampagnen, Ideenmanagement und Wettbewerbe ermutigt die DW ihre Mitarbeitenden, sich mit einzubringen. Dieses Video zeigt spielerisch, wie sich durch neue Routinen im Alltag Treibhausgasemissionen vermeiden lassen.

Sustainability im alltag

Nachhaltigkeit gehört zum Kerngeschäft

In Zeiten von Terror, Propaganda, Flucht und Migration stärkt die DW durch ihre faktenbasierte Berichterstattung weltweit Meinungsfreiheit und Demokratie. Zudem stärkt die Akademie durch journalistische Ausbildung und Infrastrukturaufbau vor Ort das Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung und ungehinderten Zugang zu Informationen. Darüber hinaus gehört Nachhaltigkeit zu den Profilthemen der DW. Hier finden Sie beispielhaft links zu einigen unserer erfolgreichsten Umwelt- und Sozialformate: Global 3000, Eco Africa, Eco India, zum YouTube-Kanal Planet A, zu Unseen, zum Podcast On the Green Fence und zu HER Women in Asia. Die DW gehörte im Jahr 2018 zu den ersten unterzeichnenden Medien-Organisationen des SDG Media Compacts der Vereinten Nationen, welche die Ziele für nachhaltige Entwicklung durch die Verbreitung von Fakten, menschlichen Geschichten und Lösungen vorantreiben wollen.

Bei Fragen und Anregungen zum Nachhaltigkeitsmanagement der DW kontaktieren Sie uns gern: nachhaltigkeit@dw.com