Itaborai: Una segunda oportunidad para la ciudad petrolera

Muchos brasileños asocian el nombre de Itaborai con el progresivo declive económico del país. La ciudad industrial, a una hora en coche de Río de Janeiro, estuvo en el centro de las investigaciones por corrupción en torno a la petrolera estatal Petrobras. La caída de los precios del petróleo y la pandemia de COVID-19 exacerbaron el declive.

"Estábamos prácticamente en estado de hibernación", dice Thiago Rodrigues da Silva, del sindicato Sintramon, en una entrevista con DW. Pero ahora hay esperanza. Luiz Inácio Lula da Silva quiere reactivar y ampliar Itaborai como centro de producción de petróleo y gas.

Garantizar la independencia energética

El vicealcalde de Itaborai, Lourival Cabula, que al igual que Lula pertenece al izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), cree firmemente en la posibilidad de una segunda oportunidad para su municipio. Sólo se necesita hacer inversiones manejables, dice a DW: "La finalización de las dos refinerías es crucial para la independencia energética de Brasil. Sobre todo para reducir la dependencia del petróleo tratado en el extranjero. Hoy exportamos la materia prima al extranjero y luego importamos el producto final de vuelta a Brasil. Ahora queremos hacerlo nosotros y aquí, en Itaborai, cumplimos con todas las condiciones para hacerlo". El sindicalista Thiago Rodrigues se muestra más reservado, pero también confiado: "Parece que el negocio está remontando".

Críticas a las inversiones en combustibles fósiles

No todo el mundo está entusiasmado con las ambiciones petroleras del gobierno de Lula. Los ecologistas están consternados por los planes de exploración en la región amazónica, que Lula prometió proteger.

Mientras que en Europa se presenta a Brasil como productor de hidrógeno verde, el Gobierno brasileño sigue apostando simultáneamente por ampliar la producción de combustibles fósiles. En mayo de 2023, la producción de petróleo de Petrobras se elevó a más de tres millones de barriles al mes, frente a los 2,12 millones de barriles de marzo de 2016. En realidad, los activistas climáticos están pidiendo que ocurra exactamente lo opuesto.

Evaluación justa de los planes petroleros

Cabula, vicealcalde de Itaborai, pide una evaluación justa: "Trabajaremos de acuerdo con las normas internacionales. La producción de petróleo en Brasil cumplirá todas las normas, pueden estar seguros de ello. Lula no hará nada que no se deba hacer", promete Cabula. La estrategia brasileña, dice, tiene dos vertientes. Por un lado, se quiere reforzar la autonomía energética del país; por otro, "no harán falta diez años para que Brasil se convierta en uno de los mayores productores de energías renovables del mundo".

No repetir los errores del pasado

Lo principal es no repetir los errores del pasado, dice Cabula. "La gente no debe volver a pagar por esos errores". La ciudad tuvo la oportunidad de convertirse en una de las más grandes del estado de Río de Janeiro, pero luego llegó la crisis con hoteles cerrados, tiendas cerradas y gente decepcionada. No debemos permitir que algo así vuelva a ocurrir. Mientras tanto, hay nuevas esperanzas, aunque todavía no todo el mundo esté convencido.

El sindicalista Thiago Rodrigues también siente el repunte: "Se nota que ya hay una mejora. Las inversiones están fluyendo, la gente está más optimista. Espero que dentro de tres o cuatro años Itaborai sea lo que era entonces, un gran municipio con una buena situación de ingresos y ciudadanos orgullosos de trabajar en su ciudad y que ya no tengan que buscar trabajo en otra parte."

